﻿السودان يغلق حدوده مع أريتريا

الخرطوم ـ أ ف ب ـ أغلق السودان حدوده الشرقية مع دولة أريتريا كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» السبت بعد اسبوع على إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ في ولاية كسلا على الحدود مع أريتريا.

وقالت وكالة الأنباء السودانية ان «والي كسلا آدم جماع آدم أصدر قرارا بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة أريتريا اعتبارا من مساء الخامس من كانون الثاني/يناير 2018».

وكان الرئيس السوداني أعلن في 30 كانون الاول/ديسمبر حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (وسط السودان) وكسلا لستة أشهر من دون ذكر أي سبب لهذا الاجراء. وقالت وكالة الأنباء السودانية السبت ان اجراء الوالي استند إلى قرار البشير.

وذكر مسؤولون حكوميون ان فرض حالة الطوارئ في كسلا وشمال كردفان مرتبط بحملة الحكومة لجمع السلاح التي أطلقتها في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وإضافة لهاتين الولايتين تفرض حالة الطوارئ في ولايات يدور فيها نزاع هي دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان.

وأكد شهود عيان من مواطني كسلا ان مئات الجنود والسيارات العسكرية والمدرعات عبرت مدينة كسلا باتجاه الحدود مع أريتريا خلال اليومين الماضيين.

ويفر آلاف الاريتريين سنويا إلى السودان عبر كسلا في طريقهم إلى البحر المتوسط للتوجه إلى أوروبا.