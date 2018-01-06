محرز “في طريقه” إلى ليفربول مقابل 50 مليون استرليني

لندن ـ “القدس العربي” :

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الدولي الجزائري رياض محرز ولاعب نادي ليستر الانكليزي سيلتحق بنادي ليفربول، الذي يلعب مثله في “البريمرليغ” مقابل نحو 50 مليون جنيه استرليني، ليكون خليفة للدولي البرازيلي فيليب كوتينيو الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني مقابل 142 مليون جنيه استرليني (193 مليون دولار)، وهي أغلى صفقة في تاريخ بريطانيا.

ويبدو أن مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب اختار الدولي الجزائري، الذي ساهم الموسم قبل الماضي في قيادة ليستر لفوز تاريخي بلقب الدوري الانكليزي الممتاز،و اختير افضل لاعب ذلك الموسم، لأسلوب لعبه الأقرب الى خطته في اللعب ، التي سمحت للدولي المصري محمد صلاح بأن يتألق بشكل لافت منذ بداية االموسم.