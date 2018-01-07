البرلمان الإيراني يعقد جلسة خاصة للنظر في أسباب الإحتجاجات

طهران: يعقد البرلمان الإيراني جلسة خاصة صباح الأحد للنظر في أسباب الإحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة، التي دعا إليها فصيل اصلاحي من المشرعين، في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي ( 0530 بتوقيت جرينتش) .

ومن المتوقع أن يحضر الجلسة المغلقة كل من وزير الداخلية ورئيس المخابرات ورئيس مجلس الأمن القومى الإيراني، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

وألقى السياسيون المتشددون في إيران باللوم في تلك التظاهرات بشكل مباشر على “متآمرين أجانب”، وهو ما يكرره الرئيس الإيراني حسن روحاني ومعسكره الإصلاحي، على الرغم من اعترافه بأنه لا يمكن توجيه جميع المظاهرات من الخارج من قبل “أعداء إيران”.

ويسعى البرلمان إلى الوقوف على “الأسباب الجذرية” للاحتجاجات.

وتم تشكيل لجنة خاصة أيضاً لتعقب مصائر الأشخاص الذين تم اعتقالهم في المظاهرات الأخيرة بإيران، لا سيما الطلاب الذين تم اعتقالهم، حسبما أفاد متحدث باسم جامعة طهران السبت.

وبينما لم ترد أرقام رسمية بشأن الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضي في المظاهرات، تشير تقديرات إلى أن ما يتراوح بين الف إلى 1800 شخص تم اعتقالهم في أنحاء مختلفة من البلاد، من بينهم100 طالب. (د ب أ)