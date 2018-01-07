فقدان 32 شخصاً جراء اصطدام بين سفينتين إحداهما ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران

بكين: فُقد 32 شخصاً بينهم 30 ايرانياً الاحد، بعد حادث اصطدام في بحر الصين الجنوبي بين سفينة شحن صينية وناقلة نفط اشتعلت فيها النار، وفق ما اعلنت وزارة النقل الصينية.

وعلى اثر الحادث الذي وقع السبت نحو الساعة 20,00 (12,00 ت غ)، اعلنت الوزارة في بيان فقدان أثر ناقلة نفط كانت تنقل 136 الف طن من النفط وعلى متنها طاقماً من 32 شخصاً هم 30 ايرانياً وبنغلادشيين اثنين. واشارت الى ان سفينة الشحن الصينية “لم تصب بأضرار تعرض أمنها للخطر”، لافتة الى انه تم انقاذ طاقمها. (أ ف ب)