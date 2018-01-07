الأردن يسمح بإدخال المساعدات لمخيم الركبان لمرة واحدة

عمان: أكدت مصادر رسمية أن “الأردن اتفق مع الأمم المتحدة على إدخال المساعدات عبر أراضيه لمخيم الركبان لمرة واحدة”.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية الأحد عن المصادر القول، إن “الاتفاق جاء بعد التوصل لاتفاق مع الأمم المتحدة بتقديم خطة مقنعة تمكنها من توفير آلية لإيصال المساعدات لسكان المخيم من الداخل السوري”، على اعتبار أن “الركبان مشكلة سورية وليست أردنية”.

وبموجب الاتفاق “سمح الأردن للأمم المتحدة بإدخال المساعدات عن طريق أراضيه إلى الداخل السوري تحديداً إلى مخيم الركبان لمرة واحدة لحين التمكن من تقديمها من الداخل السوري”، حيث من المتوقع أن “تصل المساعدات للركبان خلال الأيام القليلة المقبلة”.

كان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أكد أكثر من مرة، “أن المملكة لن تقبل بأي معالجة تؤسس لإيجاد حالة تجعل من مخيم الركبان مشكلة أردنية، وأن الأردن لن يسمح بدخول لاجئين من الركبان إلى المملكة”.

وأكد الأردن “أن قاطني الركبان هم مواطنون سوريون على أرض سورية”، ما يجعل التعامل مع المخيم “مسؤولية سورية دولية، وليس مسؤولية أردنية، وقضية تستوجب حلاً في سياق سوري وليس أردنياً، وأن تقديم المساعدات لنازحي الركبان يجب أن يكون عبر الأراضي السورية”.

وذكرت الصحيفة أن المؤشرات تشير إلى تناقص أعداد اللاجئين السوريين في مخيم الركبان، بسبب تحسن الأوضاع الأمنية. وكشفت الصحيفة أن الأعداد المتواجدة في المخيم حالياً تتراوح بين 40 إلى 50 ألف شخص.

ويواجه اللاجئون السوريون في مخيم الركبان الحدودي صعوبات في الحصول على المساعدات الإنسانية. وكان المخيم العشوائي بدأ باستقبال ساكنيه مطلع عام 2015، ويقع في المنطقة المحرمة منزوعة السلاح بين الأردن وسوريا.

وكان الأردن قد أغلق حدوده أمام المساعدات للمخيم، بعد تفجير سيارة مفخخة تبناه تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) العام الماضي، وأدى إلى مقتل سبعة جنود أردنيين وإصابة 14 آخرين.(د ب أ)