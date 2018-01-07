لجنة الأوراق المالية الأمريكية تحقق في استغلال شركة “كوشنر كوس″ لبرنامج تأشيرات

واشنطن: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تجري تحقيقاً مع شركة العقارات المملوكة لجاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره لاستغلالها برنامجاً اتحادياً يمنح تأشيرات دخول للأجانب الأثرياء الذين يستثمرون في الولايات المتحدة.

وطلبت اللجنة من شركة كوشنر كوس معلومات عن استخدامها برنامج التأشيرات المعروف باسم ئي بي-5 في مايو /أيار 2017، وذلك حسبما قال شخص وصفته وول ستريت بأنه مطلع على الأمر.

وبرنامج ئي بي-5 وسيلة يصبح بها المهاجرون المؤهلون مقيمين بشكل دائم وقانوني بالولايات المتحدة أو ما يسمى بحاملي”البطاقة الخضراء” من خلال استثمار 500 ألف دولار على الأقل في شركة بالولايات المتحدة توظف عشرة أمريكيين أو أكثر. ومعظم حاملي البطاقات صينيون أثرياء.

وقالت الصحيفة إن الشركة تلقت أيضاً طلباً منفصلاً من ممثلي الإدعاء الاتحادي في نيويورك في نفس الشهر للحصول على معلومات بشأن مشروعات تطوير مولها جزئياً برنامج ئي بي-5.

ولم يرد كوشنر وشركته والبيت الأبيض وممثلو الإدعاء في نيويورك على طلبات للتعليق. ولم يتسن الوصول للجنة الأوراق المالية والبورصات.

وأحالت شركة كوشنر صحيفة وول ستريت جورنال إلى بيان سابق أصدرته بشأن استخدامها برنامج ئي بي-5 وقال إن” كوشنر كوس استخدمت البرنامج ملتزمة بشكل كامل بقواعده ولوائحه ولم تفعل شيئاً مخالفاً. نتعاون مع الطلبات القانونية للحصول على معلومات”.

واستقال كوشنر من دوره في قيادة كوشنر كوس عندما عُين مستشاراً لترامب في بداية العام الماضي ولكنه ما زال يملك حصة في أجزاء من الشركة وذلك وفقاً لأحدث بيان لذمته المالية حسبما قالت الصحيفة.(رويترز)