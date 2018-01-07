إسرائيل تمنع أعضاء منظمة يهودية أمريكية من دخول أراضيها
Jan 07, 2018
القدس: قررت وزارة الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، حظر أعضاء منظمة يهودية يسارية تنشط في الولايات المتحدة، من الدخول إلى إسرائيل، بسبب تأييدها للمقاطعة الدولية ضدها، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس″.
وذكرت الصحيفة الاحد؛ أن هذه المنظمة والتي تدعى “منظمة صوت اليهود من أجل السلام”، أدرجت في قائمة تضم 20 منظمة لا يسمح لأعضائها بدخول إسرائيل، لتأييدها المقاطعة الدولية ضدها.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه في شهر مارس/ آذار المقبل، سيتم الانتهاء من إعداد القائمة من قبل وزارة الشؤون الاستراتيجية تمهيدا لنقلها لوزارة الداخلية المسؤولة عن منع دخول الأشخاص لإسرائيل.
وفي مارس/ آذار الماضي، أقرّ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مشروع قانون يحظر منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة في إسرائيل للمواطنين الأجانب الذين يدعون إلى مقاطعتها. (الأناضول)
SORRY SAVAGE ZIONISM AGAINST HUMANITY AND AGAINST JUDAISM TOOOO…..Humanity or HUMILIATION ..
Philistine needs any human being ..but never & ever accept one single racist savage brutal tyrannizing e carcinoma ZIONISM AMERICAN RUSSIAN BRITISH FRANCE ~~COLONIZERS ~~WHO ARE THE SOURCE OF PAN CATASTROPHE FOR THE DIGNITY OF LIFE ~~THIS IS THE PRAGMATIC TRUTH ..NO MORE HYPOCRITICAL ..POLICY ..THE WILL ,VOLITION ,OF .HUMANITY IS PERFECT THAN ANY STENOENCEPHALO WHICH BRING HEBEPHRENIC POLICY NO MORE FANATIC NO MOER BLOODSHED …DO AS YOU WOULD BE DONE BY ..THIS IS OUR DOGMA ,OUR PRIVILEGE TARGET THIS IS INDISCRIMINATION , AGAPE IS BETTER THAN HATERD …
WE ARE ONE FAMILY OF HUMANITY
YES I WAS BORN TO LOVE TO GIVE NOT TO KILL NOT TO BE KILLED ..YES TO LEAVE OUR GOOD STIGMA IN HUMAN CIVILIZATION ~~~THERE IS NO PLACE FOR HUMILIATION FOR ANY HUMAN BEING ~~IN OUR SOCIETY .~~~YES PHILISTINE FOR PAN HUMANITY WITH OPEN MENTALITY,& PURE SPIRITUAL ..WE HAVE NOTHING TO LOOS IF WE IMPLEMENT HARMONY LIFE FOR ALL WITH DIGNITY …NO MORE TANTALIZING ….YES WE ARE ONE HUMANITY ….
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هذه منضمه اسمها Jewish voice for peace يدافعون عن حقوق الفلسطينيين وخصوصا في الغنغرس الامريكي والراي العام الامريكي وينشرون فضايح الاحتلال وياريت في منضمات عربيه او مسلمه يعملون مايعملون