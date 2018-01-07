إسرائيل تمنع أعضاء منظمة يهودية أمريكية من دخول أراضيها

القدس: قررت وزارة الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، حظر أعضاء منظمة يهودية يسارية تنشط في الولايات المتحدة، من الدخول إلى إسرائيل، بسبب تأييدها للمقاطعة الدولية ضدها، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس″.

وذكرت الصحيفة الاحد؛ أن هذه المنظمة والتي تدعى “منظمة صوت اليهود من أجل السلام”، أدرجت في قائمة تضم 20 منظمة لا يسمح لأعضائها بدخول إسرائيل، لتأييدها المقاطعة الدولية ضدها.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في شهر مارس/ آذار المقبل، سيتم الانتهاء من إعداد القائمة من قبل وزارة الشؤون الاستراتيجية تمهيدا لنقلها لوزارة الداخلية المسؤولة عن منع دخول الأشخاص لإسرائيل.

وفي مارس/ آذار الماضي، أقرّ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مشروع قانون يحظر منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة في إسرائيل للمواطنين الأجانب الذين يدعون إلى مقاطعتها. (الأناضول)