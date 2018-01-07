رئيس وزراء اليابان: المحادثات المرتقبة بين الكوريتين يجب أن تكون ذات مغزى

سول: رحب رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي بالمحادثات الوشيكة بين الكوريتين، لكنه قال إن أي مناقشات ستكون بلا هدف، ما لم تتخل الدولة الشيوعية عن برامجها النووية والصاروخية، طبقاً لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها آبي في برنامج بثته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون من الكوريتين الثلاثاء المقبل.

وقال آبي إن كوريا الشمالية أظهرت استعداداً للتعاون بشأن أولمبياد (بيونج شانج) الشتوية.

وأضاف أنه رحب بالتغيير، حيث أن الالعاب تهدف إلى دعم السلام.

لكنه أضاف أن “الحوار من أجل الحوار عديم الجدوى”.

وأضاف أن الشيء الوحيد الذي سيعطي للمحادثات معنى هو اتخاذ إجراء ملتزم وملموس من قبل بيونج يانج للتخلي عن الاسلحة النووية والصواريخ بشكل “كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه”. (د ب أ)