الحرس الثوري الإيراني: الشعب وقوات الأمن أخمدوا الاضطرابات التي أثارها أعداء أجانب
Jan 07, 2018
دبي: نقل بيان نشر على موقع (سباه نيوز) الالكتروني عن الحرس الثوري الإيراني قوله الأحد إن الشعب وقوات الأمن أخمدوا الاضطرابات التي أثارها أعداء أجانب من بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية وجماعات المعارضة.
وقال البيان “الشعب الثوري الإيراني وعشرات الآلاف من قوات الباسيج والشرطة ووزارة الاستخبارات كسروا سلسلة (الاضطرابات) التي صنعتها… الولايات المتحدة وبريطانيا والنظام الصهيوني والسعودية والمنافقون (المجاهدون) ومؤيدو الملكية”.(رويترز)
فشل العمل التخريبي والمؤامرة و هذا الاسلوب.و سنشهد اسلوب جديد و هو الاغتيالات.
MEGA CONGRATULATIONS YES FOR OUR DIGNITY….. YES FOR EXCELLENT POLICY
نعم ذكاء الجمهوريه الاسلاميه شعبا وقياده أفشل الدهاء الاستعماريه الهمجي المتمثل بالولايات المتحده والصهيونية والفاشله النظام السعودي السقيم ..
وهذا يثبت الان الجمهوريه الاسلاميه اليوم أقوي من الأمس ..وخير دليل علي ذلك امتصاص .التذمر السلمي ..وهذا مسموح به ولكن الوطن لا يسمح بتخريبه لي حريه الراي جميله ..بدون الأضرار بالوطن وممتلكاته …
التشاشيبي
نحيي الاخوه في الجمهوريه الاسلاميه علي ذكاءها في دحر الخبث الاستعماري المجرم الذي دمر مصر .وفشل تدمير الجمهوريه الاسلامبه وهذا دلاله علي الوعي الجمهور ..وحكمه الإداره الحكيمه في تفهم أمور البلاد ووضع حد لكل الأعداء لهذه آلامه الشريفه ..وهذا هو المطلوب من الشعوب العربيه في التغيير السلمي وحريه التعبير لكل مًواطن …تحيي إخوتنا بهذا الانتصار الجميل ولن يكون للاستعمار وجود ..نعم أثبتت الجمهوريه الاسلاميه بانها اليوم أقوي من الأمس ..
AL NASHASHIBI
الاستعمار الصهيوامركانبيريطنوفرنسيروسي ..له الحق في ما يقوم به من أجرام وسفك دماء وبيع سلاح للوطن العربي الاسلامي بدون اي شك في ذلك فقط لانه استعمار لا ولن يعرف للانسانيه وكرامتها اي حق بالحرية وكرامه العيش …لان الاستعمار هو الهمجيه والرعونه والغطرسه والبربرية ..ويغلب عليها العنصريه ..وكل هذه الأمور من اجل تحقيق مصالحه وسعادت شعوبه علي تعاسه شعوبنا وسفك دماءنا ..ويعود ذلك الي الغباء ا والجهل والانقسامات التي تساعد هذا الاستعمار علي تحقيق مصاءبه ..حيث انظمتنا وشعًوبنا لا تملك الحكمه من الاستفادة من التاريخ ..والحاضر المأساوي ..
النشاشيبي
نعم غباءنا وانفساماتنا هي التي شجعت الاستعمار علي زياده همجيته ..فمثلاً القياده العقيمه الفلسطينيه ..حينما خانه آمال الشعب ووافقت علي التنازل عن أراضي ال 48.المغتصبه للاستعمار مقابل ان نتوهم من الاستعمار الصهيوني الانسحاب الي خدود ال 67..هذا يسمي خيانه وليس ذكاء حيث التنازل دلاله علي الضعف ..العسكري ..حيث تعترف بوجود الاستعمار علي أراضي فلسطين من عكا وحيفا ويافا والناصره وبيءر البع و و و و و و ووكل هذا ندعي بانه نضال ؟!..نعم علينا ان نعترف بالخيانه والوهم وعلينا الاعتراف بالحقيقة وليس ندعي الوهم والتنديد والاستنكار والدعاء حيث رب العالمين قال أعقل أولا اي عد العده ..ثم توكل علي رب العالمين في أجاز ونجاح العمل ..ولكن للاسف غناء الثوره وغباء قياداتها ..وخيانتها أوصلنا الي عذه الحاله المأساوية ..لان العمل العسكري نزع من برنامجها واصبحت الرواتب هي الهدف الأول والاخير ..ونسينا شهداء دير ياسين وغيرها من مدن الوطن الثمين ….نعم العيب فينا وخاصه القياده أولا وسكوت الشعب ثانيا ..
علينا باجاد نظام عسكري يعمل ليلا نهارا من اجل الإعداد العسكري العربي والاسلامي معا ..عامه والفلسطيني خاصه ..وننتهي من نظام الفصائل السقيم الذي اثبت فشله ..كلنا ابناء فلسطين وتحرير الوطن لا ولن يتم بدون رواء الوطن بدم الشهداء ..لتطهير الوطن من دناسه الاستعمار ..فلنبداء بطرد القواعد العسكريه الاستعماريه ..والسفراء ووقف التعامل مع كل الدول الاستعماريه ..ونعمل علي الوحده بين جميع الأقطار في جميع مناحي الحياه وعلي رأسها التقدم العسكري الذي يحفظ امننا وكرامه شعوبنا ..فهل من مجيب ؟..نعم البندقيه هي الطريق الشريف والوحيد لاعاده الوطن كامل متكامل من غطرسه الاستعمار ..فلنتحد وبالاتحاد كرامه وكرامه لنا جميعا ..حيث الدول الاستعماريه اتحدت ضدنا فلنتحد حتي نردعها الي عقر دارها ..فلا داعي الي الانقسامات السخيفة ..حريه العقيده وحريه الراي واحترام الوطن والمواطن من أساس رقي المجتمعات ..
النازح المنكوب ..فلسطين وغير فلسطين تطالبنا بالوحده من اجل إنهاء الاضطهاد الاستعماري …فهل من مجيب ؟..
AL NASHASHIBI
بالطبع هذه المظاهرات .كانت لن تؤدي بكل الاحوال الى الحرية .بل الى (الفوضى الخلاقة ) …
لكن على السلطات الايرانية ان تستمع الى صوت الناس وماذا يقولون.
الثورة الفارسية لن يختطف ثمارها احد هذه المرة لا من الداخل و لا من الخارج بل سينتفع بها الشعب لوحده لبناء جمهورية جديدة تسود فيها الحرية و الكرامة , جمهورية قوية اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا محافظة على التقدم العلمي الكبير الذي تحقق بفضل الشعب في جميع الميادين و خاصة السلاح النووي الذي تسعى امريكا للوصول اليه و تدميره , كما ينبغي على الشعب الايراني الثائر ان لا ينسى جيرانه و اخوانه العرب الذين هم بحاجة الى من يمد يد العون اليهم و يحي ثوراتهم بعد ما تكالب الشرق مع الغرب في اخمادها بالحديد و النار .