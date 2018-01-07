الحرس الثوري الإيراني: الشعب وقوات الأمن أخمدوا الاضطرابات التي أثارها أعداء أجانب

دبي: نقل بيان نشر على موقع (سباه نيوز) الالكتروني عن الحرس الثوري الإيراني قوله الأحد إن الشعب وقوات الأمن أخمدوا الاضطرابات التي أثارها أعداء أجانب من بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية وجماعات المعارضة.

وقال البيان “الشعب الثوري الإيراني وعشرات الآلاف من قوات الباسيج والشرطة ووزارة الاستخبارات كسروا سلسلة (الاضطرابات) التي صنعتها… الولايات المتحدة وبريطانيا والنظام الصهيوني والسعودية والمنافقون (المجاهدون) ومؤيدو الملكية”.(رويترز)