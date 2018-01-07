إصابة فلسطيني برصاص الإحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

رام الله: أصيب شاب فلسطيني بجراح، الأحد، خلال مواجهات مع الإحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية قرب جامعة بيرزيت، شمالي رام الله.

وأَضافوا أن الجيش أطلق الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين رشق الشبان القوة بالحجارة والعبوات الفارغة.

وأوضح الشهود، أن المواجهات اندلعت على إثر اقتحام الجيش لبلدة المزرعة الغربية ومحيط جامعة بيرزيت.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، إن طواقهما نقلت جريحاً أصيب بالرصاص المطاطي في منطقة الخصر، لتلقي العلاج بمجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وعادة ما تندلع مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الإحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامه لبلدات ومدن الضفة الغربية. (الأناضول)