الأردن: القبض على شخصين قاما بسرقة محال دواجن في محافظة إربد

عمان- “القدس العربي”: قال مصدر أمني أردني في مديرية الأمن العام إنه على اثر ورود ثلاثة شكاوى من أشخاص يعملون في محلات الدواجن في محافظة إربد (شمالي البلاد) مفادها دخول شخصين عليهم واشهار أدوات حاده وسلبهم ما بحوزتهم من مبالغ مالية والفرار، تم تشكيل فريق خاص من شعبة بحث جنائي الشمال وشرطة إربد لمتابعة الشكاوى لتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم.

وفي التفاصيل، أوضح المصدر في تصريح صحافي، أنه ومن خلال التحقيقات ورصد عدد من المشبوهين وجمع المعلومات حولهم تم حصر الاشتباه بشخصين من ذوي السوابق الجرمية بمثل هذا النوع من الجرائم، حيث تمت متابعتهم ورصد تحركاتهم إلى أن تم إلقاء القبض عليهما.

وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكابهم ثلاث قضايا سرقات باسلوب السلب, اخرها قبل أيام في أحد محال الدواجن الذي كان بداخله أحد الوافدين وتم تحويل تلك القضايا إلى المدعي العام المختص.