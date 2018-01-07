وفاة المغنية الفرنسية فرانس غال عن 70 عاما

باريس: توفيت المغنية الفرنسية فرانس غال عن 70 عاماً صباح الأحد إثر مضاعفات إصابتها بالسرطان، على ما أعلنت المتحدثة باسمها.

وقالت المتحدثة جنفياف سلامة في بيان “ثمة كلمات نأبى التلفظ بها يوماً. لقد انضمت فرانس غال إلى (الجنة البيضاء) في السابع من كانون الثاني/يناير بعد تحديها منذ عامين بصمت وشموخ مضاعفات اصابتها بالسرطان”.

وكانت المغنية صاحبة الشعبية الكبيرة في فرنسا والعالم والمعروفة بأغنيات ناجحة كثيرة بينها “بوبيه دو سير بوبيه دو سون” و”إيل جويه دوبيانو دوبو”، موجودة في المستشفى الأمريكي في نويي قرب باريس منذ منتصف الشهر الفائت لإصابتها بالتهاب حاد.

وأصيبت فرانس غال بسرطان الثدي بعد عام على الوفاة المفاجئة لزوجها المغني والمؤلف الموسيقي الفرنسي ميشال بيرجيه عن 44 عاماً سنة 1992 جراء احتشاء في القلب.

وكانت فرانس غال قد انسحبت من الساحة الفنية اثر وفاة ابنتها بولين جراء اصابتها بتليّف كيسي العام 1997، غير أنها خرجت عن صمتها في 2015 اذ شاركت في المسرحية الاستعراضية “ريزيست” التي أعادت تسليط الضوء على الأغنيات الناجحة للثنائي الذي شكلته مع زوجها ميشال بيرجيه. (أ ف ب)