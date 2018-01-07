طفل فلسطيني يرفض شراء بضائع إسرائيلية- (فيديو)

“القدس العربي”: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه طفل فلسطيني يرفض شراء بضاعة إسرائيلية.

ويظهر في الفيديو الطفل الفلسطيني برفقة والده أمام أحد البرادات بينما كان يتصفح البضائع التي أمامه ليتأكد أنه لا يوجد عليها كتابة عبرية.

وعندما قال له والده: “وإذا إسرائيلي عادي” أجابه الطفل ببراءة: “لا مش عادي”.