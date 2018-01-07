طفل فلسطيني يرفض شراء بضائع إسرائيلية- (فيديو)
Jan 07, 2018
“القدس العربي”: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه طفل فلسطيني يرفض شراء بضاعة إسرائيلية.
ويظهر في الفيديو الطفل الفلسطيني برفقة والده أمام أحد البرادات بينما كان يتصفح البضائع التي أمامه ليتأكد أنه لا يوجد عليها كتابة عبرية.
وعندما قال له والده: “وإذا إسرائيلي عادي” أجابه الطفل ببراءة: “لا مش عادي”.
تعلموا يا حُكام الإمارات والسعودية ومصر والبحرين من براءة طفل.
قلنا في وقت السابق الخير في الأجيال القادمة…
ما هو العجب طفل جبل على الخير فهو يرفض الشر ومنتجاته وهؤلاء المطبعين ارواح شريرة شيطانية جبلت على الخسة والشر فهي تبحث عنه وترضاه
يجب أن يبدأ المقاطعة من فلسطين !
ولا حول ولا قوة الا بالله