نتنياهو يشن هجوما على الأونروا ويتهمها بالسعي للقضاء على إسرائيل

تل أبيب: شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد هجوما على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واتهمها بالسعي للقضاء على إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن نتنياهو القول، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الوكالة “تكرس قضية اللاجئين (الفلسطينيين) وما يسمى بحق العودة من أجل القضاء على دولة إسرائيل”، ودعا إلى “زوال هذه الوكالة”.

كما دعا إلى تحويل مخصصات الوكالة “بصورة تدريجية إلى المفوضية الأممية السامية للاجئين”.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عزمها وقف الدعم المقدم للأونروا حتى يعود الجانب الفلسطيني لطاولة المفاوضات مع إسرائيل. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا وقدمت تعهدات بنحو 370 مليون دولار حتى 2016، وفقا للموقع الإلكتروني للوكالة.

وتحذر منظمات فلسطينية من أن أي تقليص لخدمات الوكالة سيشكل خطرا على حياة نحو 75% من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات. (د ب أ)