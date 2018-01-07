الجيش الأمريكي ينظر في خياراته إذا تعرض لأعمال انتقامية من باكستان

واشنطن: يعكف البنتاغون في الوقت الراهن على مناقشة الخيارات المتاحة لتزويد قواته بما تحتاج اليه في أفغانستان إذا تعرضت لأعمال انتقامية من باكستان، بعد التهديد بتجميد المساعدة الأمريكية لاسلام أباد المتهمة بالتساهل في التصدي للارهاب.

فقد اعلنت الولايات المتحدة الجمعة انها قد تعلق مساعدات تبلغ قيمتها ملياري دولار، اقتناعا منها بنفاق باكستان التي يمكن أن تكون متساهلة جدا حيال المجموعات المتمردة مثل حركة طالبان الأفغانية، او حلفائها في شبكة حقاني.

لكن وزارة الدفاع الاميركية اشارت إلى أن الوضع يمكن أن يتطور اذا بعثت اسلام اباد اشارات ملموسة حول تغير ملموس في طريقة التعاطي.

الا ان مسؤولين سياسيين باكستانيين دعوا الجمعة حكومتهم إلى اتخاذ تدابير انتقامية. وقال زعيم المعارضة عمران خان “يجب أن نرفض استخدام الولايات المتحدة المنشآت التي نقدمها لها مجانا”.

وترى واشنطن التي تحارب منذ 16 عاما في افغانستان، ان اكبر خطر يتمثل في إقدام باكستان على اغلاق حدودها ومرفأ كراتشي، مشيرة إلى أن من شأن ذلك منع تزويد القوات الأمريكية بالمواد الغذائية والسلع والمعدات، كما حصل عام 2011.

ففي تلك الفترة، ردت اسلام اباد على مجموعة من الحوادث الدبلوماسية مع واشنطن، لاسيما العملية السرية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن في مدينة ابوت اباد الباكستانية.

واضطرت قوات الحلف الأطلسي التي تأتمر بقيادة أمريكية إلى استخدام قاعدة جوية في قرغيزيستان، وطريق برية يعبر روسيا وآسيا الوسطى والقوقاز. وهي طرق أطول وأكثر تكلفة.

- كم من الوقت؟

وترى كريستيان فير، المتخصصة بشؤون جنوب آسيا في جامعة جورج تاون، ان اغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام طائرات الشحن الأمريكية سيكون “مشكلة كبيرة”.

لأن القاعدة الجوية في قرغيزيستان قد أغلقت في 2014، ومن المحتمل ان يكون الوصول إلى بلدان آسيا الوسطى اكثر صعوبة بسبب العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو.

لكن مسؤولين أمريكيين يؤكدون انهم اقاموا شبكة للتزود بالمواد الغذائية والسلع والمعدات تتسم “بالمرونة والانتظام”.

وقال الليوتنانت كولونيل كوني فولكنر لفرانس برس، “في اطار التخطيط العسكري، نعمل على تطوير خطط الاستمرارية لمتابعة مهمتنا التدريبية وتقديم المشورة والمساعدة الى القوات الافغانية في مكان العمليات”.

وقال وزير الدفاع جيمس ماتيس ايضا انه “لا يشعر بالقلق” من احتمال عرقلة عمليات التزود بالمواد الغذائية والمعدات.

ويوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن أحد الخيارات المتوافرة هو اللجوء الى الرحلات التجارية.

لكنه اضاف لفرانس برس أن “السؤال المطروح هو إلى متى تستطيع الولايات المتحدة تمويل هذه التكلفة الاضافية”؟.

وقال “اذا كانت المسألة لاسابيع أو أشهر، يمكن إدارة الوضع بحلول مؤقتة” حتى لو ان حظرا طويل الامد يتطلب حلولا تتسم بمزيد من الواقعية وكثير من السخاء.

وتدعو كريستيان فير الولايات المتحدة إلى تمرير رسالة واضحة، فيما تعتبر باكستان كما قالت مسؤولة عن اكثرية القتلى الأمريكيين بأيدي طالبان في افغانستان.

وأوضحت “يأخذون اموالنا بيد ويعطونها إلى طالبان باليد الاخرى”.

وأكدت “لا يمكننا الانتصار في حرب عندما ينسف البلد الذي تعتمد عليه للتزود بالوقود والمعدات والمواد الغذائية، ما تبذله من جهود”. (أ ف ب)