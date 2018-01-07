استشهاد ناشط في حماس بانفجار “عرضي” في غزة

غزة: استشهد ناشط في كتائب عز الدين القسام، الجناج المسلح لحركة حماس، الأحد في انفجار “عرضي” في قطاع غزة، حسبما أعلنت الكتائب ومصادر طبية فلسطينية.

وقالت كتائب القسام في بيان إنها “تزف المجاهد محمد فتحي جنيد من مخيم جباليا الذي استشهد اثر انفجار عرضي”.

واضافت “وقوفا في وجه طواغيت الأرض الصهاينة، وتلبية لنداء الدين والوطن، يخرج مجاهدو القسام في كل يوم (…) يعدون العدة ويحشدون القوة لمقاومة الاحتلال ويخوضون معركة التحدي والصمود”.

واكدت وزارة الصحة في غزة في بيان صحفي استشهاد الشاب جنيد (22 عاما) في الحادثة التي وقعت شمال قطاع غزة.

واستشهد العديد من النشطاء الفلسطينيين واصيب عدد آخر في انفجارات مماثلة إذ تتكرر هذه الحوادث خصوصا في مواقع تدريب تابعة لمجموعات عسكرية في قطاع غزة.

ويخضع قطاع غزة منذ عشر سنوات لحصار إسرائيلي صارم. كما تغلق مصر معبر رفح، المنفذ الوحيد الذي يصل القطاع بالعالم. (أ ف ب)