محكمة إسرائيلية تحدد 22 مارس المقبل موعدا لمحاكمة الشيخ رائد صلاح

القدس المحتلة: حددت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال) الأحد، 22 مارس/ آذار المقبل، موعدًا لمحاكمة الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية في إسرائيل.

وقال المحامي عمر خمايسة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة الأناضول: “تم إحضار الشيخ رائد صلاح من سجنه في عسقلان إلى محكمة الصلح في حيفا، وقد منع من الحديث إلى وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية المحاكمة وسمح له فقط بمصافحة والدته المسنة وبعض أقاربه”.

وأضاف: “في جلسة اليوم تم إحضار شهود الادعاء العام وهم ضباط شرطة، عرضوا بعض خطب الشيخ رائد صلاح والتي وصفوها بالتحريضية، مع أشرطة مصورة، وتم تحديد 22 من (مارس) آذار المقبل موعدًا لمحاكمته”.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) في منتصف أغسطس/ آب الماضي، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن “التحريض”.

وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.

وأفرجت إسرائيل عن الشيخ صلاح في 17 يناير/ كانون الثاني من عام 2016، بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله.

وأكد الشيخ صلاح في أكثر من مناسبة تمسكه بقيادة الحركة الإسلامية على الرغم من قرار إسرائيل حظرها. (الأناضول)