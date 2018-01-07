مقتل شخص بانفجار قرب محطة مترو في ستوكهولم

ستوكهولم: قتل شخص واصيب آخر في انفجار لم يحدد مصدره بعد، وقع صباح الأحد قرب مدخل مترو في مدينة ستوكهولم، وفقا للشرطة التي استبعدت في الوقت الراهن أن يكون ذلك عملا ارهابيا.

ووقع الانفجار عند الساعة 11,00 (10,00 ت غ) في ساحة قريبة من محطة فاربي غارد، في بلدة هودينجه، في الضاحية الجنوبية من العاصمة ستوكهولم.

وقد أصيب رجل في العقد السادس من العمر ونقل إلى المستشفى بحال حرجة لكنه توفي بعد الظهر كما اعلنت الشرطة على موقعها الالكتروني.

وأصيبت امراة تبلغ 45 عاما كانت ترافقه، بجروح طفيفة في وجهها.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ستوكهولم سفين-ايرك اولسون إن “بحسب شهود عيان، الرجل التقط غرضا عن الأرض انفجر فورا”.

وذكرت صحيفتا “اكسبرسن” و”افتونبلاديت” أن الجهاز الذي انفجر قد يكون قنبلة.

وأشار اولسون إلى أنه “من المبكر قول ذلك. لا يزال التقنيون يعملون. لا شيء يشير إلى أن الثنائي كان مستهدفا”.

وقال انه ليس هناك أي عنصر يشير الى أن العمل ارهابي. وتم فتح تحقيق في قضية قتل.

وأغلقت محطة المترو والساحة للسماح لخبراء المتفجرات تأمين حماية الأماكن. (أ ف ب)