إصابة إسرائيلي طعنا والخلفية غير معروفة

القدس المحتلة: أصيب إسرائيلي، الأحد، جراء تعرضه للطعن من قبل شخص مجهول على شاطئ البحر الميت (جنوب)، وذلك بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقال موقع القناة العبرية السابعة، إن الإسرائيلي البالغ من العمر 64 عاما أصيب بجروح خطيرة، جراء تعرضه لطعنات في الجزء العلوي من جسده. ونقل المصاب، حسب القناة، إلى مستشفى “سوروكا” في بئر السبع عبر مروحية.

وخلفية الطعن غير معروفة حتى الآن.

ورجحت مصادر في الشرطة الإسرائيلية بداية الحادثة أن تكون جنائية، إلا أنها تراجعت فيما بعد وقالت بأن الشكوك تشير إلى أنها قومية وأن المنفذ لا زال طليقا. (الأناضول)