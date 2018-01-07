تعرف على “عفريت” الفنانة فريدة سيف النصر ولماذا حاولت الانتحار؟ -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

عبر برنامج “السفيرة عزيزة ” فجرت الفنانة فريدة سيف النصر مفاجأة بالكشف عن محاولتها الانتحارمن أجل أن تحقق حلمها بالدخول إلى مجال الفن، كما كشفت انها قامت بخوض تجربة التلحين والشعر، وقدمت الفنانة نمازج لمواهبها في الشعر والتلحين.

وقالت الفنانة فريدة سيف النصر خلال البرنامج الذي جرى بثه أمس على شاشة “دي إم سي” المصرية ، أن دخولها عالم التمثيل تم بالصدفة أثناء اجازة لها مع أسرتها حيث شاركت يومها في مسابقة فنية، ونجحت في الاختبار وحصلت على المركز الأول.