تيريزا ماي: لا تنتابني أية مخاوف بشأن صحة ترامب العقلية

لندن: أكّدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأحد، أنها لا تنتابها أية مخاوف بشأن الصحة العقلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في كتاب “النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض”، الذي أعده الصحفي مايكل وولف، أن العاملين مع ترامب في البيت الأبيض يعتقدون أن “قدراته العقلية مختلة”، ويصفونه بأنه “صبياني”.

وفي معرض ردّها على سؤال صحافي من هيئة إذاعة “بي بي سي” حول ما إذا كانت المخاوف التي تثار بشأن صحة ترامب العقلية جدية أو خطيرة؛ أجابت ماي: “لا اعتقد ذلك”، وفق صحيفة التلغراف البريطانية.

وتابعت: “عندما أتعامل مع الرئيس ترامب، ما أراه هو شخص ملتزم بضمان أنه يتخذ قرارات تصب في مصالح الولايات المتحدة”.

تأتي تصريحات ماي بعد أن قال ترامب عن نفسه عبر حسابه في تويتر، أمس السبت، إنه شخص “عبقري ومتّزن جدًا”.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات، “في الواقع أعظم نعمتين في حياتي: رجاحة العقل وشدة الذكاء”.

وأضاف “من رجل أعمال ناجح جدا أصبحت نجما تلفزيونيا لامعا… ثم رئيسا للولايات المتحدة (من محاولتي الأولى). أعتقد أن هذا يؤهل المرء لا أن يكون ذكيا بل وعبقريا… عبقريا متزنا جدا”.

تصريحات ترامب جاءت ردًا على اتهامات أوردها الكاتب مايكل وولف، في كتابه، بأن ترامب غير مؤهل للرئاسة.

واستنكر ترامب تلك الاتهامات ووصف الكتاب بأنه “ممل وغير صادق”، قائلا إن مؤلفه وولف “فاشل”. (الأناضول)