بسبب تحيتها لقطر ..الإعلام المصري يفتح حملة على شيرين عبد الوهاب-(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

هجمة إعلامية شرسة انطلقت في الإعلام المصري ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، والسبب هذه المره تحيتها إلى قطر بمناسبة السنة الجديدة.

وأبتدر الحملة الحملة الإعلامي محمد الغيطي من خلال برنامجه “صح النوم”،الذي يبث على شاشاة”ام دي سي”المصرية .

وقال الغيطي مساء أمس السبت مخاطبا شيرين عبد الوهاب: “أنت تهني كل شعوب الأرض، وتهني كل الدنيا، حبكت تقولي قطر”

وأضاف مهاجما الفنانة شيرين: “هي حاسة إن الملايين والدولارات جاية من هنا ومن هنا، بس مصر هي اللي جابت لك الحاجات دي، مصر هي اللي كبرتك وغنّتك وخلتك تعملي عمليات التجميل”

وأبدى الغيطي أسفه على شيرين بقوله: «ملعون أبو الفلوس اللي تعمل كده يا شيرين، أنا حزين عليكي أوي”.

وواصل الحملة الإعلامي المصري تامر عبد المنعم عبر برنامجه “العاصمة” مخاطبا شيرين ” حطي لسانك في بقك واخرسي بقي .. فيه ميت ألف فنان بيغني كويس ومبيعملوش كدة .. انتي تافهة وجاهلة .. اقعدي في بيتك أو تغني فقط … اللي إنتي بتعمليه ده يسيء للمصريين .. بسبب شوية الصيع اللي قاعدين حواليكي” وأضاف ” هذا الفيديو وراه حاجة” .

وكان مقطع فيديو للفنانة شيرين قد جري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عبرت خلاله عن حبها لكل الشعوب العربية.

“وضمنت الفنانة شيرين عبد الوهاب قطر وشعبها رغم الخلافات السياسية بين مصر وقطر وقالت شيرين عبدالوهاب في مقطع الفيديو :”قطر والقطريين حبايب قلبي وعلى راسي من فوق”.