ماكرون يؤكد لوفد فلسطيني الموقف الفرنسي المؤيد لحل الدولتين

باريس: اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة أمام وفد للمجلس المركزي الفلسطيني موقف بلاده المؤيد لقيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية و”شجع القادة الفلسطينيين على مواصلة الدعوة إلى الهدوء والحوار”، حسب ما اعلن قصر الاليزيه الأحد في بيان.

ويأتي هذا اللقاء مع الوفد الفلسطيني بقيادة عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس المركزي الفلسطيني، قبل اجتماع لهذا المجلس في 15 كانون الثاني/ يناير لبحث الوضع اثر قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بحسب بيان للرئاسة الفرنسية.

وأضاف بيان الاليزيه ان “الوفد الفلسطيني الذي رحب به رئيس الجمهورية الفرنسي، شكر فرنسا على دعمها، وذكر بمواقفه الداعية الى سلام عادل وتفاوضي مع إسرائيل”.

كما كرر الرئيس الفرنسي الذي يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية في 2018 “تأكيد الموقف الفرنسي والاوروبي المؤيد لحل الدولتين وضرورة قيام الظروف الملائمة لخارطة طريق سياسية في الأسابيع المقبلة، حسب ما اشار اليه الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس″.

وكان عباس أكد في 22 كانون الاول/ ديسمبر إثر لقاء مع ماكرون في باريس ان الفلسطينيين لن يقبلوا “أي خطة” تقترحها الولايات المتحدة للسلام في الشرق الاوسط بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واتى لقاء الرئيسين غداة إدانة واسعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 كانون الاول/ ديسمبر.

واعتبر ماكرون من جهته ان واشنطن اصبحت “مهمشة”، وبعد أن أكد تمتع الدبلوماسية الفرنسية بـ”روحية منهجية” استبعد اعترافا فرنسيا احادي الطرف بدولة فلسطينية. (أ ف ب)