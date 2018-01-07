ملابس عسكرية إسرائيلية في الأسواق السعودية

لندن-”القدس العربي”:

تقدم مواطن سعودي بشكوى لوزارة التجارة والاستثمار السعودية، مطالباً بالتحقيق في واقعة وجود ملابس عسكرية تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي وملابس للكشافة الإسرائيلية معروضة للبيع في أحد المحال الشهيرة الكبرى بمحافظة جازان.

وكشف المواطن السعودي انه شاهد الملابس الإسرائيلية حينما كان يتجول لشراء ملابس لطفله.

ووفقاً لما نشره موقع أخبار 24 السعودي، أكد المواطن أنه تقدم بشكوى إلى الوزارة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة السعودية عبد الرحمن الحسين، أكد “أن الجهات الرقابية تقوم بمعاقبة أي منشأة مخالفة، ويتم استدعاؤها لاستكمال الإجراءات وإيقاع العقوبات النظامية”.

#حدث_عاجل #وزارة_التجارة تقبض على اصحاب محلات يقومون بييع ملابس تحمل علم اسرائيل في #الرياض ، وتتوعدهم بعقوبات رادعة. pic.twitter.com/MGPcM0Jqi8 — حدث عاجل (@hadath24_) ٧ يناير، ٢٠١٨

وقال حساب على موقع “تويتر” حمل اسم “حدث عاجل” ويتابعه أكثر من مليوني شخص، أن وزارة التجارة قبضت على أصحاب محلات يقومون ببيع ملابس تحمل علم إسرائيل في الرياض، وتتوعدهم بعقوبات رادعة.

وطالب مغردون على موقع “تويتر” السلطات السعودية بالكشف عن المحلات التجارية التي تبيع هذه المنتجات الإسرائيلية وان الشعب السعودي كفيل بمعاقبة أصحابها .

كما غرد صاحب حساب آخر بالقول” كيف دخلت السعودية؟”.