مدينة هولندية تطلق على شوارعها أسماء مدن فلسطينية- (صور)

“القدس العربي”: نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، صور شوارع في مدينة آيندهوفن الهولندية، تحمل أسماء بلدات ومدن فلسطينية.

وكتبت إحد المغردات على “تويتر”: “قامت مدينة آيندهوفن الهولندية بتسمية شوارع في البلدة بأسماء بلدات عربية فلسطينية تضامنا مع فلسطين”.

وأضافت “أراد الصهاينة محو إسم فلسطين ومدنها من الخارطة وها هي تنتشر في العالم”.

وأظهرت صور الشوارع على موقع “خرائط غوغل” بأسماء بلدات ومدن فلسطينية.

وحملت شوارع عديدة أسماء مدن فلسطينية مثل الخليل وبيت لحم والناصرة وطبريا، إضافة إلى الإشارة بأنها “مدن في فلسطين”.