الحوثيون في اليمن يسقطون طائرة حربية للتحالف بقيادة السعودية

لندن-”القدس العربي”:

أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية ان خللا فنيا تسبب في سقوط احدى طائراته الاحد في منطقة عمليات ضد المتمردين الحوثيين، مشيرا الى تنفيذ عملية خاصة تم خلالها انقاذ الطيارين ونقلهما الى المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد ركن طيار تركي المالكي لوكالة فرانس برس ان “طائرة تعرضت لخلل فني عند الساعة 15,40 (بتوقيت السعودية) وسقطت في منطقة عمليات” في اليمن لم يحددها.

واضاف “لم يتعرض الطيارين لأي أذى”، من دون ان يذكر جنسيتيهما، مضيفا “تم تنفيذ عملية خاصة مشتركة واخلائهما بكل كفاءة واحترافية”.

وتابع ان “الطيارين تمت اعادتهما الى المملكة وهما بصحة عافية، وسيعودان قريبا لتنفيذ مهماها”.

ومن جهة ثانية نشر موقع “المسيرة” التابع للحوثيين أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت اليوم طائرة حربية من نوع تورنيدو في مديرية كتاف أجواء محافظة صعدة أثناء قصفها لأهداف مدنية في المحافظة”.

ونقل الموقع افاده لمصدر عسكري في القوة الصاروخية التابعة للحوثيين عن اسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرة حربية للتحالف الذي تقوده السعودية في أجواء محافظة صعدة.(وكالات).