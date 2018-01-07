الحوثيون في اليمن يسقطون طائرة حربية للتحالف بقيادة السعودية
لندن-”القدس العربي”:
أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية ان خللا فنيا تسبب في سقوط احدى طائراته الاحد في منطقة عمليات ضد المتمردين الحوثيين، مشيرا الى تنفيذ عملية خاصة تم خلالها انقاذ الطيارين ونقلهما الى المملكة.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد ركن طيار تركي المالكي لوكالة فرانس برس ان “طائرة تعرضت لخلل فني عند الساعة 15,40 (بتوقيت السعودية) وسقطت في منطقة عمليات” في اليمن لم يحددها.
واضاف “لم يتعرض الطيارين لأي أذى”، من دون ان يذكر جنسيتيهما، مضيفا “تم تنفيذ عملية خاصة مشتركة واخلائهما بكل كفاءة واحترافية”.
وتابع ان “الطيارين تمت اعادتهما الى المملكة وهما بصحة عافية، وسيعودان قريبا لتنفيذ مهماها”.
ومن جهة ثانية نشر موقع “المسيرة” التابع للحوثيين أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت اليوم طائرة حربية من نوع تورنيدو في مديرية كتاف أجواء محافظة صعدة أثناء قصفها لأهداف مدنية في المحافظة”.
ونقل الموقع افاده لمصدر عسكري في القوة الصاروخية التابعة للحوثيين عن اسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرة حربية للتحالف الذي تقوده السعودية في أجواء محافظة صعدة.(وكالات).
عقبال سقوط كل طائرات التحالف
الحوثيون منهارين وقربت نهايتهم أصبحوا مثل الغريق الذي يتعلق بقشة . يريدون يرفعون من معنوبات المليشيات الحوثية الإيرانية فينسبون لانفسهم انهم من أسقطوا الطائرة وإنما في الحقيقة حصل خلل فيني في المحرك مما ادي لاشتعال المحرك الذي خلخل تواز الطائرة وسقت بسبب الخلل واستطاع الطيار أن ينزل بمظلته سالما غانما ومتعافى ولو كانوا أصأبوا الطائرة كما يدعون الحوثيون الإيرانيون كان لا يوجد وقت للطيار بالقفز . الآن الحوثيون منهارين في جميع المدن اليمنية والشعب ساخط عليهم وقربت نهايتهم . اليوم المقاومة داخل صنعا قتلوا عدد من الحوثيون الإيرانيون فقط قووا المقاومة داخل صنعا ودأخل المدن اليمنية بوضع الكماءن لهم في الطرقات والشوارع والهجوم المباغت . كذلك نريد من مقاومة تعز أن تضع الكماءن للحوثيون في الطرقات وتستطيع تقراقب تحركات الحوثيون في الطرقات قبل وصولهم إلى تعز
الله ينصر اخوتي الحوثيين وكل من يقف ضد هذا العدوان البربري