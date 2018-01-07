بعد فتوى تزويج إبنة التاسعة.. المغراوي في قلب زوبعة جديدة- (فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

انبرى عدد من الشيوخ للرد على محمد عبد الرحمن المغراوي على خلفية تصريح له ااثناء زيارته لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية حيث صرح لقناة الجامعة قائلا:“إن السعودية، الدولة الوحيدة، التي قامت على التوحيد، وكل صادق مستعد للدفاع عن هذا البلد بالسلاح إذا اقتضى الحال.”. وجاءت زيارة المغراوي للجامعة ضمن زيارته لمهرجان الجنادرية في السعودية .

تصريح ثان منسوب للمغراوي مضي في نفس الوجهة التي جذبت نحوه انتقادات شيوخ سلفيين آخرين، فقد قال أيضا إن “السعودية، دولة أسست على تقوى من الله، ولا أملك أنا شخصيا، ولا كل صادق، كما يردد الشيخ المرابط، أن يدعو إلى هذه الدولة بالبقاء، والحفظ، والسداد، وأن يكون أحد الجنود المدافعين عنها، وإن أدى ذلك إلى حمل السلاح، فهذه أمة الإسلام، وهذه أمنية الإسلام”.

وتعود القضية إلى أن محمد عبد الرحمن المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، لقناة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أدلى بهذه التصريحات خلال زيارته للجامعة.

ومن ببن الذين تصدوا لحديث المغراوي محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) والذي كتب على حسابه على “فيسبوك” معلقا: “هل الأمر عاد حين نعلن استعدادنا لحمل السلاح دفاعا عن دولة أخرى”، اعتبر الشيخ حسن الكتاني أن “هذا الكلام، الذي قاله الشيخ المغراوي، خطير جدا، وغير مقبول من عالم متصدر للدعوة إلى الإسلام، والسنة المحمدية، فضلا عما تضمنه من غلو كبير، لا يقبله منهج السلف الصالح رضي الله عنهم”..

وكتب أيضا في تدوينه أخرى على فيسبوك “أقول دائما أن العقل السلفي لا يستوعب معنى المواطنة ولا يدرك مقتضياتها، بل لا يؤمن بها وتتناقض مع أبجديات منهجه، وحتى حين يظهر بعضهم الولاء والطاعة فليس إلا لأغراض مصلحية براغماتية محضة… الفيديو المنتشر لذلك الشيخ أحد الأدلة على ما أقول. وما خفي أعظم”.

ويذكر أن الشيخ المغراوي، صاحب دور القرآن في مراكش، والمعروف، بمساعيه الكثيرة للحصول على تزكيات من مشايخ آخرين في التيار السلفي الوهابي السعودي، درس بمعهد ابن يوسف للتعليم الأصيل في مراكش، وفي جامعة الطائف في السعودية، كما درس التفسير، والحديث، والعقيدة في جامعة القرويين في المغرب، حيث أسس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة عام 1976، وفتح العشرات من دور القرآن.

وكان محمد المغراوي، قد أجاز زواج ونكاح طفلات ذات التاسعة من العمر، الأمر الذي خلف جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية، والقانونية.