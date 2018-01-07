30 شخصا يشاركون بحركة “ركوب بلا سراويل” في مترو الأنفاق في ألمانيا

ميونخ: تحت شعار “ركوب قطار الأنفاق بلا سراويل”، شارك بعد ظهر اليوم الأحد، نحو 30 شخصا بلا سراويل في رحلة لأحد قطارات مترو الأنفاق في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وقال دانيل بي، صاحب الدعوة إلى الرحلة، الأحد، إن الهدف من هذه الرحلة هو “مطالعة نظرات الآخرين والاستمتاع بالحياة”.

وتجمع نحو 30 شخصا في ساحة مارينبلاتس استجابة لدعوة دانيل بي، حيث شرعوا بعد ذلك في ركوب قطار مترو الأنفاق بالملابس الداخلية فقط، وقال دانيل إنه ليس هناك عواقب يمكن خشيتها.

وأضاف أن “الشرطة حضرت لأننا كنا عددا كبيرا من الأشخاص، لكن لم تقع مشاكل حتى الان”.

يذكر أن هذه هي النسخة السابعة من رحلات المترو بلا سراويل، التي تشهدها مدينة ميونخ، وكانت جماعة (إمبروف إيفري وير) في نيويورك بالولايات المتحدة، أول من نظم مثل هذه الرحلات في عام 2002، ومنذ ذلك التاريخ يشارك أشخاص في العديد من المدن الكبرى في العالم في مثل هذه الرحلات سنويا. (د ب أ)