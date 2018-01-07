إسرائيل تصدر قائمة سوداء للمنظمات المشاركة في حركة المقاطعة ضدها

تل أبيب : نشرت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية اليوم الأحد قائمة من 20 منظمة تشارك في حركة المقاطعة ضد اسرائيل في خضم خطط حكومية لمنع ناشطين من دخول مثل هذه الجماعات البلاد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقال جلعاد إردان وزير الشؤون الاستراتيجية والأمن العام الإسرائيلي: “انتقلنا من الدفاع للهجوم … منظمات المقاطعة يجب أن تعي أن إسرائيل ستوقفها وستمنع أعضاءها من دخول هذه البلاد للإضرار بمواطنينا”.

وفقا للتقارير، تشترك المنظمات المدرجة في القائمة في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل.

وطالما دعت مثل هذه المنظمات إلى فرض عقوبات على إسرائيل مدللة على أنها تسيئ معاملة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة التي تخضع لإدارة الحكومة الإسرائيلية.

ومن بين المنظمات المدرجة على القائمة التي صدرت اليوم الأحد: كود بينك والصوت اليهودي من أجل السلام.(وكالات).