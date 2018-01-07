شعبية أبو تريكة تكتسح صلاح وأساطير مصر أمام العالم

لندن-”القدس العربي”:

على عكس توقعات الإعلام المصري الموالي للنظام الحاكم، نجح أسطورة الألفية الجديدة محمد أبو تريكة، في حسم استفتاء الفيفا، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية، لاختيار أفضل لاعب في تاريخ ملاعب الفراعنة.

وبعد ساعات من فوز نجم ليفربول محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017، أو بالأحرى بعد حديثه عن حلمه أن يكون اللاعب رقم 1 في تاريخ وطنه، تفاعل حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر مع كلمات صاحب الـ25، بوضع استفتاء لمعرفة أفضل موهبة مصرية في التاريخ بين الرباعي محمد الخطيب، حسام حسن، محمد أبو تريكة وصلاح.

المُثير، أن أغلب الجهات الإعلامية التي لا تتردد دائمًا وأبدًا في تشويه صورة ثاني أفضل لاعب أفريقي عام 2008، تقربًا من النظام الحاكم المعروف بعدائه الشديد للاعب، رّوج في البداية أن المنافسة ستنحصر بين الثنائي الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في القارة، مع أفضلية طفيفة لصلاح بسبب إنجاز الوصول لكأس العالم، لكن في نهاية الوقت المُحدد لانتهاء الاستفتاء، حسم تريكة التصويت بحصوله على 60% من إجمالي الأصوات، وخلفه نجم الجيل الحالي بـ36% من الأصوات، ثم بيبو في المرتبة الثالثة بـ6% والأخير مدرب المصري الحالي 2% فقط، كتأكيد واضح وصريح أن حملة التشويه المتعمدة لم تؤثر في شعبية تريكة الجارفة في الوطن العربي.