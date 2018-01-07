ميسي يُعادل الرقم المستحيل ويقود برشلونة لإسقاط ليفانتي بالثلاثة

لندن-”القدس العربي”

واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ بطريقته الخاصة، بعدما عادل الرقم القياسي المسجل باسم النجم الألماني السابق جيرد مولر كأكثر من سجل أهدافا بقميص ناد واحد في الدوريات الخمسة الكبرى (365 هدفًا لكل منهما)، وذلك خلال فوز فريقه برشلونة 3 – 0 على ضيفه ليفانتي في مباراة الأحد التي جرت على ملعب “كامب نو” ضمن منافسات الجولة الـ18 للدوري الإسباني.

احتاج هداف الليغا في كل العصور 11 دقيقة، ليُلقي كلمة الافتتاح بهدف الأسبقية، في مباراته رقم 400 مع العملاق الكاتلوني، ثم أضاف السفاح الأوروغوياني لويس سواريز ثاني الأهداف قبل نهاية الشوط الأول بثماني دقائق، لتنتهي المباراة إكلينيكيًا قبل ذهاب الفريقين إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين.

لم يتغير الحال كثيرًا في الشوط الثاني، وظل رجال ارنستو فالفيردي يضغطون على ضيفهم المُستسلم لزيادة الغلة التهديفية، لكن النتيجة لم تتغير إلا في آخر لحظات الوقت المحتسب بدل من الضائع، بتمريرة عبقرية من رجل المباراة ميسي، لابن قارته باولينيو، ليُطلق رصاصة الرحمة الثالثة، التي أعادت الفارق بين البرسا وأقرب ملاحقيه لتسع نقاط.

وارتفع رصيد برشلونة لـ48 نقطة، وخلفه أتليتكو مدريد بـ39 نقطة ثم فالنسيا في المركز الثالث بـ37، والريال في المرتبة الرابعة بـ31 نقطة، قبل مباراته مع سيلتا فيغو في السهرة، بجانب مباراة مؤجلة مع ليجانيس من الأسبوع الـ16، أما الفريق الخارج من “كامب نو” بثلاثية نظيفة، فتجمد رصيده عند 18 نقطة وفي المركز السادس عشر.