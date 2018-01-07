بث تسجيلات لضابط يحث يسرا وإعلاميين على إقناع المصريين بقرار ترامب حول القدس-(استمع)

لندن – “القدس العربي”: بثت قناة مكملين، المعارضة للسلطات المصرية، مساء اليوم الأحد، مكالمات مسرّبة، كانت صحيفة “نيويورك تايمز″، قالت إنها لضابط مصري يأمر إعلاميين بإقناع الراي العام المصري، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

والمكالمات من ضابط المخابرات أشرف الخولي، شملت عزمي مجاهد، ومفيد فوزي، وسعيد حساسين، بالإضافة إلى الفنانة المصرية يسرا.