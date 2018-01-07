بث تسجيلات لضابط يحث يسرا وإعلاميين على إقناع المصريين بقرار ترامب حول القدس-(استمع)
Jan 08, 2018
لندن – “القدس العربي”: بثت قناة مكملين، المعارضة للسلطات المصرية، مساء اليوم الأحد، مكالمات مسرّبة، كانت صحيفة “نيويورك تايمز″، قالت إنها لضابط مصري يأمر إعلاميين بإقناع الراي العام المصري، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
والمكالمات من ضابط المخابرات أشرف الخولي، شملت عزمي مجاهد، ومفيد فوزي، وسعيد حساسين، بالإضافة إلى الفنانة المصرية يسرا.
حسبنا الله ونعم الوكيل على الخونة في الدنيا والآخرة !
العربان انكشف حالهم هم وغلمانهم من الـ ” إعلاميين ” ومن يوجههم. عرتهم القدس قبل أن ينتهكوا قدسيتها.
ولا اي اندهاش
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نحن الشعب المصري باستثناء شريحة من الناكرين لمسلمات المنطق والعقل
قد توقفنا عن الاندهاش والاستغراب
فما يجود به نظام الحكم الحالي من تآمر وتواطؤ وتخطيط على مقدرات الشعب المصري وقضايانا المحلية والقومية وتفريطه في ثرواتنا وارضنا ومياهنا – فليس من المستغرب ان يبيع كل قضايانا القومية والاسلامية
نظام السيسي الانقلابي – هو النظام الذي روج له ودعمه الغرب وعملاؤه في محيطنا العربي والداخل المصري – للقضاء على اي احتمال نهضة حضارية وتنموية في مصر كان من الممكن ان تمتد الى بقية اقطار الوطن العربي
لطالما صرح السيسي بأنه يحسد عبدالناصر لأنه كان يمتلك القنوات الوحيدة في الاعلام والصحافة التي كان بإمكانها تمرير كل الأكاذيب والأضاليل التي روج لها الزعيم الخالد
حياك الله عزيزي الصعيدي المصري وحيا الله الجميع
أنا مع كل كلمة كتبتها ماعدا الكلمة الأخيرة !
لو أنك كتبت بعد الخالد (في الهزائم) !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
حكومة عبيد تدعي السيادة .
لربما هذه هي خطة ترامب والصهاينة لزرع الفتنة في مصر والسعودية حيث أن الشعب سيثور علي الحكام وتنهار حكومات مصر والسعودية .
إني واثق تمام الثقة بأن هذه هي خطة الانهيار , والمخابرات المصرية والسعودية قد وقعت في الفخ المنصوب وإلا فمن أين جاءت هذه المعلومات للصحيفة الأمريكية إن لم تكن تعمل مع المخابرات الأمريكية , إنها فتنة لتجعل شعوب هذه البلدان تنزل الشوارع وتحتج كما حدث في إيران وحين إذ تنهار الحكومة المصرية والسعودية ( أليس هذا بالانهيار ؟. ) . من جهل المخابرات المصرية يصدقون أن الأمريكيين يريدون الخير لهم , أفيقوا ياعرب ولا تأتمنوا من لا يريد الخير للإسلام والمسلمين فقد عادوا الله قبل معاداتهم لنا .
قمة الرياء والسفالة بلا حدود
كيش ملك .
كل هذه التسجيلات واضح انها مفبركة
الذى يدعوا انه راجل مخابرات كلامه ظاهر وواضح
اما الآخرين معظم الكلام غير واضح
ويغلب عليه كلمتين حاضر والكلمة الاخرى تمام
وأصوات المشاهير تقليد واضح لأصواتهم الحقيقية
والمضحك فى الموضوع
ان الرجل الذى يدعى انه رجل مخابرات
رتبته العسكرية صغيرة أقصى عمر له ٢٦ عام
حتى فى الكذب فاشلين
الشعب المصري اغلبه وليس كله اصبحوا في عداد الموتى. شيئ مثل هذا بمر مر الكرام لا يسعنا الا ان نترحم على اموات مصر… في مذيع يتسائل مذا لو سقطت مصر, بخخ بخخ عليكم
وماذا ننتظر من انظمة الإنبطاح غير هذه النتانة.
مع كرهي الشديد الى جميع حكام العرب والمسلمين واجهزتهم مستحيل جاهز مخابرات بحاجم مصر وعمره سبعون عام يتصل في يسرا في دبي ويتكلم كذا ان جائكم فاسق بنبا اتذكر يوجد لي صديق كان مزحت ثقيل اتصل في صديق له وقال نحن جهاز مخابرات … راجعنا بكرا الساعة السادسة صباحا ولا بنحظرك مكلبش وقد ذهب المسكين