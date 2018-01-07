﻿السودان: مقتل طالب في تظاهرات ضد رفع أسعار الخبز

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ وكالات: تواصلت، أمس الأحد، التظاهرت في السودان، احتجاجاً على رفع الأسعار، خصوصاً الخبز. وقتل طالب وأصيب ثلاثة آخرون خلال تظاهرة في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وأفادت مصادر طبية أن «الطالب تعرض لطلق ناري أثناء مشاركته في التظاهرة»، مشيرة إلى أن «الشرطة والقوات الأمنية الأخرى استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين».

وأعلنت حكومة ولاية غرب دارفور السودانية «تعليق الدراسة في جميع مدارس الولاية في المرحلتين الأساسية والثانوية، اعتبارا من اليوم الإثنين، وحتى الأحد المقبل».

جاء ذلك في قرار إداري أصدره وزير التربية والتعليم في الولاية (غربي البلاد)، بشير آدم السنوي.

وأشار القرار أيضاً إلى «وقف إجراء الامتحانات في هاتين المرحلتين الدراسيتين حتى الأحد المقبل».

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت حدوث احتجاجات متفرقة، ومحدودة يومي (الجمعة والسبت) في العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى، تنديدًا بالغلاء وارتفاع الأسعار.

وأحدثت الزيادات في الأسعار غضبا شعبيا، لا سيما بسبب الخبز، بعد أن أعلنت المطاحن الرئيسية في البلاد، الجمعة، زيادة أسعار شوال الطحين بنسبة 200٪.

شرطة ولاية الخرطوم، نفت أمس، خروج مظاهرات، وتوعدت مروجي الشائعات، وفقاً لتصريحات مدير شرطة الولاية اللواء إبراهيم عثمان. وقال لصحف محلية إن «الأوضاع الأمنية في الخرطوم هادئة، ولم ترصد الشرطة تحرك أي جهة أو عمل غير قانوني بغرض مظاهرة».

والتظاهرات جاءت بعد أن دعت أحزاب معارضة، الشعب السوداني للخروج في احتجاجات سلمية لمناهضة القرارات الاقتصادية.

وقال وزير الدولة في وزارة الداخلية السودانية بابكر دقنة، للصحافيين عقب تقديمه تقريرا لبرلمان البلاد، إن «التعبير بالطرق السلمية مسموح، لكن التخريب ممنوع».

وأضاف: «التجمعات والندوات الجماهيرية تحتاج إذنا مسبقا، وأي تخريب (خلال الاحتجاجات) غير مسموح به».

وفي رده على سؤال حول إمكانية قمع الشرطة للمظاهرات، قال دقنة: «نعم، ما في اثنين ثلاثة (لا شك) في ذلك».

وأقر البرلمان السوداني، الأحد الماضي، الموازنة المالية لعام 2018، التي أقرت رفع الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا عن 6.9، فضلًا عن رفع تعرفة الكهرباء لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة. وفي سبتمبر/أيلول 2013، سقط العشرات في مظاهرات اندلعت في الخرطوم وعدة مدن سودانية؛ احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز.

ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17 في المئة من الاستهلاك السنوي.

وتعاني الحكومة من عجز في توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح، والتي تتجاوز ملياري دولار سنويا.

وبعد انتقادها زيادة أسعار الخبز، صادر جهاز الأمن والمخابرات ست صحف سودانية أمس.

وشملت الصحف المصادرة «التيار» و«المستقلة» و«القرار» و«الميدان» و«الصيحة» و«أخبار الوطن».

و«الميدان» و«اخبار الوطن» من صحف الأحزاب المعارضة، بينما الأربع الأخرى مستقلة وتوجه انتقادات إلى الحكومة من حين لآخر.

وقالت رئيسة تحرير «أخبار الوطن» هنادي الصديق: «لم يقدموا أسبابا لمصادرة نسخ صحيفتنا، لكني اعتقد انه بسبب تغطيتنا الشفافة لزيادة أسعار المواد الغذائية».

ويتعرض الإعلام السوداني لهجمات مستمرة في حين تقبع البلاد في ذيل مؤشر حرية الإعلام الذي تصدره مؤسسات رصد عالمية.

في الموازاة، أعلن حزب المؤتمر المعارض في بيان أن اثنين من قيادييه اعتقلتهما السلطات.

وقال المتحدث باسم الحزب، محمد الحسن عربي، في تصريح صحافي إن «رئيس الحزب عمر الدقير جرى اعتقاله في الثامنة والنصف صباح اليوم (أمس) الأحد من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، بعد ساعات من اعتقال جلال مصطفى أمين أمانة حقوق الإنسان».

وشهد السودان مظاهرات في عام 2016 بعد ان رفعت الحكومة الدعم عن الوقود، ولكن السلطات سرعان ما أخمدتها خوفا من تكرار التظاهرات الدامية عام 2013. وقتل العشرات خلال تظاهرات عام 2013 وفقا لمنظمات دولية.