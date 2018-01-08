﻿مجلس النواب العراقي يُصوِّت على قرار يدين الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل

بغداد ـ «القدس العربي»: قررت رئاسة مجلس النواب، أمس الأحد، إبقاء الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الأخير مفتوحة، واستئنافها اليوم الاثنين، بعدما شهدت الجلسة التصويت على قرار بشأن القدس.

وطبقاً لمصادر نيابية وصحافية متطابقة، فإن الجلسة شهدت المباشرة بالقراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات، فضلاً عن التصويت على مشروع قرار يدين قرار الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل كونه يمثل «تهديداً للأمن والسلم الدوليين».

وصوّت البرلمان بالإجماع على نص القرار الذي تقدم به رئيس كتلة المواطن البرلمانية النائب حامد الخضري، كما أكد القرار أن «القدس عاصمة دولة فلسطين».

كذلك، أخفق مجلس النواب في حسم الجدل بشأن قانون الانتخابات، للشروع بقراءته الأولى قبل خوضه سلسلة نقاشات تنتهي بتمريره.

ولا تزال القوى السياسية «السنيّة» تصرّ على موقفها الرافض لإجراء الانتخابات المقررة أواسط أيار/ مايو المقبل، عازية السبب في ذلك إلى عدم عودة النازحين إلى مدنهم، وحجم الدمار الذي خلفته الحرب في المحافظات الثلاث (نينوى، وصلاح الدين، والأنبار).

وحذر عضو اللجنة الأمنية في مجلس النواب عن تحالف القوى حامد المطلك، من اجراء الانتخابات في موعدها، واصفا اياها بالانتخابات «العقيمة».

وقال إن «ضرر اجراء الانتخابات سيكون خطراً جداً، إذا لم يجد المواطن القدرة على الذهاب إلى صناديق الاقتراع بحرية كاملة»، مضيفاً أن «الأسر غير مهيأة في المحافظات الغربية للانتخابات، ولم يعودوا إلى اماكنهم بعد، كما ان البطاقة الالكترونية لم تحدث بالكامل». وفقاً لموقع «شفق نيوز».

وطبقاً للمطلك، وهو نائب عن محافظة الأنبار، فإن «ذلك سيجعل اصحاب رؤوس الأموال الفاسدين يتحكمون بالاصوات كما يريدون، وعند ذلك ستكون انتخابات عقيمة لا نجني منها إلا الضرر». على حد قوله.

أما محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، فقال إن «مرحلة داعش في البلاد، أقنعت السنة بخطأ مقاطعتهم للعملية السياسية»، مشيرا إلى أن «مستقبل نينوى والمحافظات المجاورة لها مرهون بمستقبل العراق».

وكتب، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ان «مرحلة داعش أقنعت المجتمع السني عموما والموصلي خاصة بخطأ مقاطعة العملية السياسية وبهذا اضافت الجزء الأعظم من هذا المجتمع للتفاعل مع الوضع السياسي».

وتابع: «بينما يسود التشويش السياسي ويصعب على الأطراف المتفاعلة التمييز بين الصالح والطالح، هناك من يبحث عن الوجوه الجديدة بحثا عن الامل المفقود»، مضيفاً: «الحقيقة الغائبة أن مستقبل الموصل وما جاورها من محافظات مرهون بمستقبل العراق والقدرة على اعادة بناء مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد بأسلوب مؤسساتي واقعي».

وأوضح أن «من يبحث عن مرشحين بلا مشروع أو قدرة على مكافحة الفساد وبناء الدولة فهو يعيش في دائرة وهم جوفاء»، حسب تعبيره.

في الأثناء، اتفقت الأحزاب الكردستانية، المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة بقائمة كردية موحدة.

وجاء القرار، خلال اجتماع للأحزاب، أمس الأحد، عقد في مقر الاتحاد الوطني في كركوك.

وتجمع القائمة، حسب وسائل إعلام كردية، كل من الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الاسلامي، والجماعة الاسلامية، وحركة الحرية، والحزب الشيوعي، والحزب الاشتراكي.