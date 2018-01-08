﻿سياسي ليبي يدعو إلى الاعتراف بالسلفية كمذهب إسلامي جديد في البلاد

تونس – «القدس العربي»: دعا سياسي ليبي ودبلوماسي سابق إلى الاعتراف بالسلفية كمذهب إسلامي ثالث في البلاد، كما طالب – بالمقابل – بعض المتشددن من أتباع المذهب السلفي إلى الابتعاد عن تحطيم الأضرحة وحرق الكتب كمحاولة لفرض «السلفية» على أنها «المذهب الوحيد للإسلام الصحيح»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحمل مغالطة كبيرة تتضمن تجاهلا للمذاهب الإسلامية الأخرى في البلاد.

وكتب الباحث إبراهيم قرادة (سفير ليبي سابق في عدد من الدول الأوروبية): «اليوم، هناك مذهب إسلامي ثالث في ليبيا، هو المذهب الحنبلي (الإمام أحمد بن حنبل)، وفق مدرسة الشيخ «ابن تيمية»، وحسب منهج الوهابية (الشيخ محمد عبد الوهاب)، وبنسخة مدخلية (الشيخ أبو ربيع المدخلي). أو كما يطلق عليه اصطلاحا «السلفية». وله في ليبيا كما هو معروف، شيوخه وأتباعه ومريديه، ومساجدهم ومنشوراتهم وجمعياتهم.

هذا الإعتراف هو إقرار بواقع قائم لا بوضع متخيل ليس موجودا، كما أنه يضع «المذهب الثالث»كمذهب مثله مثل المذاهب الأخرى، وبالتالي اعتباره أحد المدارس الفقهية في ليبيا، وليس كما يقدم البعض أنه المدرسة الوحيدة للإسلام الصحيح».

وأضاف على صفحته في موقع «فيسبوك»: «كما أنه يحق لهم بأن يعترف بهم ووجوددهم.

فيكونوا بذلك جزء من الجماعة الوطنية لا كل جماعة الصواب لوحدهم كما يدّعي بعضهم. وهذا يستوجب من بعضهم المتصف بالتشدد والذي يرفض الآخر ويلاحق المختلف لدرجة التكفير والتضليل والتبديل، وان يتكيفوا مع تنوعات المجتمع ويقبلوا بغيرهم (الصوفية والاباضية والليبرالية) وان يبعدوا أنفسهم ويبتعدوا عن مهاجمة الآثار والأضرحة والمقابر ونبشها، وحرق الكتب وفرض المناهج. قد يكون ذلك مرفوض من عدة أطراف، من طرف بحجة أن «الإسلام الليبي» التاريخي هو «المالكية» المحتضنة تعايشا وتناغما «الاباضية»، أو من طرف آخر بان «السلفية الحنبلية» ليست مذهب من المذاهب بل هي الإسلام الصحيح الذي يجب استعادته وفرضه».

وأوضح قرادة في تصريح مقتضب لـ«القدس العربي» أن ثمة «مذهب ثالث يتشكل في الدول المغاربية وليس مجرد حركة سلفية آيديولوجية»، داعيا إلى «إلقاء الضوء على انتشارهم وتمددهم في جغرافية لم تكن تقليديا تتبعهم. مما قد يؤدي إلى هزات طويلة وعميقة مجتمعيا وسياسيا.

فمثلا في الدول المغاربية كانت المالكية مع الحضور الإباضي هي الصفة العامة، ولا ننسى الصوفية أيضا»، دون أن يستبعد مسؤولية بعض الدول وخاصة السعودية في وجود هذا المذهب الجديد وتمدده في عدد من البلدان المغاربية، مشيرا إلى أن السلفية «تيار قوي في دول الخليج ويتمتع بدعم مالي وخاصة من بعض رجال الأعمال».

وشهدت ليبيا في السنوات الأخيرة عدة حوادث تتعلق بتحطيم عدد من المقامات والأضرحة من قبل أتباع المذهب السلفي، كان آخرها نبش قبر الإمام المهدي السنوسي والد الملك السابق محمد إدريس السنوسي ونقل رفاته إلى مكان مجهول، وهو ما أثار موجة استنكار كبيرة في البلاد، فيما وصف فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الحادثة بأنها «عمل همجي»، داعيا إلى فتح تحقيق أمني وقضائي لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.