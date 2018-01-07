﻿قتل المحتجزين في السجون المصرية: تعذيب وإهمال طبي

القاهرة ـ « القدس العربي»: شهدت مصر أكثر من حالة وفاة لمحتجزين داخل سجونها خلال الأيام الماضية، وسط تصاعد الاتهامات لجهاز الشرطة بالعودة إلى أساليبه في ممارسة التعذيب، التي كانت إحدى شرارات ثورة 25 يناير.

ومساء الجمعة الماضي، توفي المحتجز الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير باسم «عفروتو» داخل قسم شرطة المقطم، ما دفع العشرات من المواطنين لاقتحام القسم. وحسب مصادر فإن المهاجمين تعدوا على القوات وأشعلوا النار في سيارتي شرطة وحطموا زجاج 7 سيارات أخرى تابعة للضباط، كانت تقف أمام القسم، ورشقوا رجال الأمن المكلفين بالحراسة والتأمين بالحجارة، وأطلق بعضهم أعيرة نارية في الهواء لإرهاب القوات الأمنية.

وطبقاً للمصادر تم «التعامل مع المهاجمين وتفريقهم، وألقت أجهزة الأمن القبض على عدد منهم، وفرّ آخرون هاربين بعد وصول قوات إضافية من مدرعات وسيارات أمن مركزي».

سبب الوفاة

وقالت مصادر أمنية، لم تفصح عن هويتها، في تصريحات صحافية، إن المتوفى تناول كمية كبيرة من مخدر يسمى (الإستروكس)، وهو ما تسبب في حدوث ألم حاد في البطن، وعندما حدثت حالة من الفوضى داخل الحجز بسبب صراخه من شدة الألم، تم نقله إلى مستشفى المقطم، وهناك فارق الحياة نظرًا لزيادة كمية المخدر التي تناولها.

لكن مصادر مسؤولة في هيئة الطب الشرعي المصري، سرّبت نتيجة التشريح المبدئي لجثة المتوفى التي أوضحت آثار تعذيب على جسده، لتعود بعدها مصادر أخرى وتؤكد أن الوفاة سببها وجود تهتك بالطحال ونزيف في البطن.

نيابة حوادث جنوب القاهرة بدأت التحقيق مع 40 متهماً من الذين حاولوا اقتحام قسم المقطم، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المتوفى، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية، وقررت تشكيل لجنة لفحص تلفيات التي لحقت بسيارات الشرطة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات منها «التجمهر والشروع في تخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين».

وأمر مدير أمن القاهرة، خالد عبد العال، بفتح تحقيق عاجل في الأحداث التي شهدها قسم شرطة المقطم، لبيان ما إذا كان هناك أي تقصير أو تجاوز، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي نفس يوم أحداث المقطم، كُشف النقاب عن وفاة طالب هندسة يدعى حسام أحمد مروان، في معتقل سجن العقرب سيئ السمعة، بعد احتجازه منذ أربع سنوات احتياطيا (بالمخالفة للقانون)، نتيجة الإهمال الطبي.

وروت الناشطة سناء سيف، عبر «فيسبوك»، قصة الشاب الراحل قائلة: «حسام اختطف من قبل جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني) في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وتم إخفاؤه قسرياً لما يقارب الشهر، ثم نقله من مبنى الجهاز في منطقة لاظوغلي في وسط القاهرة إلى مقبرة سجن العقرب، على ذمة قضية أنصار بيت المقدس».

وأضافت: «بعد محاولات عديدة، نقل حسام منذ قرابة الشهرين إلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية، وعدم استطاعته تحريك أي من أعضائه باستثناء عينيه، لإصابته في المعتقل بمرض خطير يسمي (متلازمة الأعصاب) الذي أفقده القدرة على الحركة بسبب الإهمال الطبي. واليوم لقي ربه شهيداً صابرا».

ووثقت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، تعنت إدارة سجن العقرب، ورفضها طلبات عدة بنقل الطالب الجامعي إلى المستشفى لتلقي العلاج، متهمة إدارة السجن بالتورط في جريمة القتل البطيء بمنع العلاج، بما يهدر الحق في الحياة، ويتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأعلنت أسرة الشاب المتوفى في سبتمبر/أيلول الماضي، أن نجلها أصبح لا يستطيع الحركة إلا من خلال كرسي متحرك، ويعاني من تبول لا إرادي، مناشدة كل من يهمه الأمر من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، سرعة التحرك لإنقاذ حياته بنقله إلى المستشفى، ورفع الظلم الواقع عليه.

المحامي الحقوقي، خالد المصري، قال إن «حسام جاء إلى الجلسة الماضية من التحقيقات وهو في حالة غيبوبة تامة، وكل التقارير الطبية التي وصلت المحكمة تقول إن حالته في منتهي الخطورة إلا أن المحكمة رفضت إخلاء سبيله بل ورفضت حتى مجرد نقله لمستشفى المنيل الجامعي ليتم علاجه على نفقته الخاصة، ولكن حسام مات أخيراً ليرتاح من كل ظلم ومن كل قسوة ومن كل عذاب».

وتكررت حالات مقتل المعتقلين بالإهمال الطبي في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية طيلة السنوات الأربع الماضية، ووثقت منظمات حقوقية محلية ودولية وقائع عدة، لكن النظام المصري لم يتوقف عن تلك الممارسة.

مخاوف على حياة صحافي

ومساء أول أمس السبت، أصدرت أسرة الصحافي المصري هشام جعفر، المحتجز في سجن العقرب، بيانا أعربت فيه عن بالغ قلقها من تدهور حالته الصحية وتحمل الجهات الرسمية مسؤولية التقاعس عن علاجه، إذ إنه تم الكشف الطبي عليه آخر مرة، نهاية يونيو/حزيران الماضي، وتم تحديد موعد عملية جراحية عاجلة له نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وإلى الآن ترفض إدارة سجن العقرب إجراء العملية بحجج مختلفة».

وقالت الأسرة: «ما يجري مع جعفر يمثل تنكيلا ممنهجا وإهدارا لحقه في العلاج، إذ تم إرساله إلى المستشفى عدة مرات في سيارة الترحيلات، ويعود بعد ذلك إلى سجن العقرب دون كشف أو أي إجراء طبي، ولو من باب الحفاظ على ماء الوجه، إن وجد».

وأضافت: «ما يجري مع هشام لأكثر من عامين، يلقي بالكثير من الشكوك حول التصريحات الرسمية عن أوضاع الصحافيين، وما تم نقله سابقا عن وزير الداخلية والذي صرح لنقيب الصحافيين بأن جميع المسجونين يتمتعون بكل سبل الرعاية الصحية، وها نحن نوضح للجميع أن هشام جعفر إلى الآن لم يتم إرساله إلى المستشفى، ولم يتم إجراء الجراحة له، يضاف إلى ذلك هنالك إهمال متعمد للكشف الطبي على الحالة الخاصة ببصره مع تعرضه لظروف حبس سيئة تؤدي إلى الإضرار بما تبقى من نظره الضعيف».