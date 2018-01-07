﻿فلسطينيو الداخل يشغلون إسرائيل كثيرا فانقسمت بين طردهم وبين تطويعهم

الناصرة – «القدس العربي» : تكشف محاضر تاريخية عن مخاوف كبيرة لدى المؤسسة الحاكمة في إسرائيل فور قيامها عام 1948 من فلسطينيي الداخل المتبقين في وطنهم الذين اعتبرتهم «طابورا خامسا»، فعملت على محاصرتهم بشكل منهجي من خلال حكم عسكري فرض عليهم نحو عقدين. وأشغل فلسطينيو الداخل الذين بلغ عددهم غداة النكبة نحو 150 ألف نسمة (14%) ويبلغ عددهم الآن نحو مليون ونصف مليون نسمة (%17)، الحكومة الإسرائيلية، فتدارست شؤونهم ضمن «المسألة العربية في إسرائيل» وانقسمت بين توجهين متناقضين حيال الطريق للتخلص من تهديدهم.

ومن المتوقع الكشف لاحقا عن تفاصيل جديدة حول مذبحة كفرقاسم عام 1956 التي استهدفت ترحيل فلسطينيي الداخل. وحسب محاضر الحزب الحاكم في إسرائيل بعد النكبة «مباي»، والمحفوظة في أرشيف حزب «العمل» داخل مؤسسة «بيت بيرل»، فقد انقسم الحزب بين معسكر يدعو لسياسة الفصل واتباع القبضة الحديدية، ومن رموزه دافيد بن غوريون، وموشي ديان وشمعون بيريز، وبين معسكر دعا للاندماج ومن دعاته موشي شاريت وبنحاس لافون وزيلمان أران ودافيد هكوهين وآخرون.

ونشرت صحيفة «هآرتس» جزءا من هذه المحاضر، التي عكست، الخلافات بين بن غوريون وشاريت، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حينه، وعكست رؤيتهما للعالم العربي عامة، حيث انتقد شاريت سياسة بن غوريون التي تقول إن «العرب لا يفهمون إلا لغة القوة».

يشار الى أن الكثير من الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية قد أكدت أن الحكم العسكري كان يهدف لخدمة أهداف انتخابية للحزب الحاكم وقتها (مباي) ومحاولة تدجين الفلسطينيين المتبقين في وطنهم، وليس لاعتبارات أمنية حقيقية، وذلك بخلاف مزاعم رسمية لإسرائيل كما يؤكد عدد من قادتها في هذه المحاضر التاريخية.

مداولات الترحيل

وفي حينه تطرق يتسحاك بن تسفي، الذي أصبح لاحقا رئيسا لإسرائيل، إلى هذه البدائل، حيث قال في جلسة لكتلة «مباي» في التاسع من تموز/ يوليو 1950: «السؤال هو ما هو موقف الدولة من الأقليات؟…هل نريدهم أن يبقوا فيها، ويتم استيعابهم أم طردهم منها.. أعلنا المساواة بين المواطنين بدون تمييز في العرق. فهل القصد هو إلى حين يأتي وقت لا يكون فيه عرب في البلاد؟». ويستدل من المحاضر أن المناقشات داخل «مباي» دارت حول عدة قضايا مثل «حق التصويت وقانون» أملاك الغائبين»، مكانة جهاز التعليم العربي، وعضوية العامل العربي في منظمة العمال ( الهستدروت،) وغيرها. وتفيد المحاضر بأنه تم تدارس طرد العرب من البلاد (ترانسفير). وفي الجلسة المشار إليها في تموز/يوليو 1950 عارض شاريت ادعاءات بن غوريون وأعوانه الذين اعتقدوا أن العرب «طابور خامس». ولكن شاريت اعتبر أن تلك «فرضية ساذجة تستوجب الفحص»، معتبرا أن مصير علاقات الشعبين منوط باليهود. ورغم ذلك، فإن شخصيات مثل شاريت وبنحاس لافون، الذي أصبح لاحقا وزيرا للأمن، كانا ينظران بإيجابية إلى خروج العرب من البلاد، ولكن «بطرق سلمية» وهذا يعني بـ «الترحيل الصامت». وفي حين كان ديان يسعى إلى تقليل أعداد العرب في البلاد، بل وبواسطة التراسفير أيضا فإنه حسب شاريت «يجب عدم التوجه لتحقيق ذلك بسياسة قمع قاسية وذلك خوفا من تبعاتها على إسرائيل في العالم. ورغم كون ديان عسكريا( قائد منطقة الجنوب) لكنه شارك في الجلسات السياسية لـ «مباي» وفي وضع سياسة عامة للحزب. وكان من المتشددين تجاه العرب وعارض منحهم مواطنة دائمة، وعارض دفع تعويضات للعرب الذين نهبت أراضيهم، كما عارض كل ما من شأنه أن يبني «جسورا» بين المواطنين اليهود والعرب.

وكان ديان قد قال في حزيران/ يونيو 1950 «يجب أن تكون سياسة الحزب موجهة إلى اعتبار 170 ألف عربي كأنه لم يقرر مصيرهم بعد. وآمل أن تكون هناك إمكانية في السنوات القريبة لتنفيذ ترانسفير لهؤلاء العرب من أرض إسرائيل». وتابع «يجب أن تكون هذه الإمكانية قائمة بالحسبان كل الوقت، ويجب عدم فعل أي شيء يتناقض مع ذلك».

كما نقل عن لافون أنه دعا إلى إلغاء الحكم العسكري. وفي 1955، بعد شهور من استقالته من منصب وزير الأمن، صرح في مؤتمر في «بيت بيرل» أن «إسرائيل لا تستطيع حل مسألة العرب الموجودين فيها بطرق نازية، مؤكدا أن النازية تظل نازية حتى لو مارسها يهود». وفي جلسة لمجلس «مباي» بتاريخ 21/05/1949، قال لافون بسخرية «هذا أمر معروف إننا، الاشتراكيين، الأفضل في العالم.. حتى عندما نقوم بنهب العرب وسلبهم». كما يقر لافون في حديثه في جلسة لكتلة «مباي» بتاريخ 19/01/1950 أنه «لا يمكن العمل لدى المواطنين العرب عندما تكون السياسة هي الترانسفير والقمع». وأضاف» لم يتحقق سوى القمع الشديد والوحشي للعرب في البلاد، ولا يمكن الحديث عن ترانسفير، وإذا لم تندلع الحرب فلن يذهبوا».

وفي كانون الأول/ ديسمبر وافق بن غوريون على منح حق التصويت للعرب بموجب سجل السكان الذي شمل 37 ألف عربي فقط، وتبين أن اعتباراته كانت حزبية وذلك لأن التقديرات كانت تشير إلى أنهم سيصوتون لـ«مباي».

وأقر شاريت وفق أحد المحاضر بـ «حصول أمور رهيبة ضد العرب»، ليخلص إلى نتيجة أنه «إلى حين يشنق يهودي بسبب قتله عربيا دونما سبب وبدم بارد فعندها سيدرك اليهود أن العرب ليسوا كلابا وإنما هم بشر».

عصر الظلمات

وفي جلسة أخرى، بتاريخ 09/07/1950، أبدى عضو الكنيست دافيد هكوفين رأيا مغايرا للادعاء أن التمييز ضد العرب والحكم العسكري ضروريان لأسباب أمنية. كما هاجم بشدة «قانون أملاك الغائبين»، مشيرا إلى أنه بموجب القانون فإن أملاك العربي المتوفى لا تنتقل لزوجته، وإنما لـ»الوصي على أملاك الغائبين». وأضاف «هذه القوانين التي نسنها ضد السكان العرب في إسرائيل لا يمكن مقارنتها حتى بالقوانين التي سنت ضد اليهود في القرون الوسطى».

ويتضح من المحاضر أن صراعا كان يجري داخل «مباي» بشأن استمرار الحكم العسكري. وكان بن غوريون يدافع باستمرار عن إبقائه، بوصفه «قوة رادعة» ضد العرب في البلاد. وأضاف «نحن ننظر إليهم كحمير، وهم لا يكترثون بذلك، بل يتقبلون ذلك». كما اعتبر أن إلغاء الحكم ينطوي على خطورة، حيث قال «إن من يدعم إلغاء أو تخفيف الحكم العسكري سيكون مسؤولا عن ضياع إسرائيل».

ونقلت المحاضر عن ليفي أشكول، الذي كان يشغل منصب وزير المالية، وخلال ولايته في رئاسة الحكومة ألغي الحكم العسكري، قوله «لن أستغرب إذا نشأ، فجأة وضع جديد يرفضون فيه تأجير العربي إسطبلا (وليس غرفة) في مكان ما، وذلك كاستمرار لهذا الوضع».

لماذا هجرت طبريا وحيفا وبقيت الناصرة

وفي جلسة لسكرتاريا «مباي» بتاريخ 05/01/1962، ادعى شيمعون بيريز، الذي شغل في حينه منصب نائب وزير الأمن، أن «الحكم العسكري لا يضايق العرب»، كما ادعى أن «العرب الذين يشكلون خطرا على إسرائيل هم الذين أنشأوا الحكم العسكري.

يشار إلى أن إيسر هرئيل، الذي أشغل منصب رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» (1950 – 1952)، ورئيس الموساد (1952 – 1963)، قد صرح في 1966 أن «الحكم العسكري ليس ضرورة أمنية.

في المقابل نسب لبن غوريون قوله بتاريخ 05/01/1962 إنه «في اللحظة التي يزول فيها الفارق بين العرب واليهود ويصلان إلى الدرجة نفسها ، وعندما لا يكون هناك حكم عسكري في عالم خال من الحروب، فلا شك لدي بأن إسرائيل سوف تنتهي، ولن يبقى أي ذكر لليهود».

يشار الى أن كتابا بعنوان «نكبة وبقاء» للمؤرخ الفلسطيني عادل مناع قد أسهب في الحديث عن معاناة فلسطينيي الداخل في فترة الحكم العسكري، موضحا أن بقاءهم وصمودهم فوق تراب أرضهم كان مهمة قاسية وبطولية، مشيرا لعدة أسباب للبقاء منها تشبثهم بكل الوسائل بموطنهم، والخوف من ردود فعل في العالم خاصة في ما يتعلق في المناطق المسيحية كالناصرة ومنطقتها، مما يفسر لماذا بقيت هي وهجرت مدن أخرى كطبريا وحيفا وصفد. كذلك أشار لدور قادة صهاينة في الميدان في بقاء بعض القرى، علاوة على بقاء القرى العربية الدرزية وبعض قرى مرج بن عامر التي عرفت بـ «قرى الزعبية» بفضل تعامل وتدخل عضو الكنيست سيف الدين الزعبي الذي تعاون مع المؤسسة الحاكمة وقتها وغيره.