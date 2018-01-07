اليمن: مركزية المؤتمر الشعبي تُزكِّي أبو راس قائماً بأعمال صالح وغياب السيد والعواضي يُفشِل تكليف أمين عام

صنعاء ـ «القدس العربي»: كشفت نتائج اجتماع اللجنة العامة (اللجنة المركزية) لحزب المؤتمر الشعبي العام، أمس في أحد فنادق صنعاء، عن المخاطر التي تتهدد هذا الحزب إثر المواجهات المسلحة التي شهدها جنوب صنعاء في الشهر الماضي، وانتهت بمقتل زعيم الحزب علي عبدالله صالح على يد مسلحين حوثيين.

خلافات ظهرت على السطح عكسها عدد الحاضرين مقارنة بالغائبين وتضارب الأنباء عن تمكن اللجنة من الحصول على النصاب.

ففيما أكدت مصادر أن نسبة حضور اجتماع اللجنة العامة كان بواقع 21 عضواً من أصل 37 عضواً تؤكد مصادر أخرى أن الحاضرين كانوا أقل من النصاب، حيث تغيب الكثير بمن فيهم الأمينان العامان المساعدان ياسر العواضي وفائقة السيد، احتجاجاً على اجراء الانتخابات قبل تنفيذ الحوثيين مطالب المؤتمر والمتمثلة في إعادة المقرات والممتلكات الخاصة بالمؤتمر وإطلاق سراح المعتقلين والمأسورين وكشف مصير المخفيين قسرياً.

ونتيجة لتغيب الأمينين العامين المساعدين ياسر العواضي وفائقة السيد، تعذر انتخاب وتكليف قائم بأعمال الأمين العام وهي أبرز مهمة كان يفترض أن يخرج بها اجتماع اللجنة العامة باعتبار الأمين العام هو المدير التنفيذي لشؤون الحزب.

وينص النظام الداخلي لحزب المؤتمر على اجتماع اللجنة العامة لتكليف نائب الرئيس للقيام بأعمال رئيس الحزب إلى حين انعقاد مؤتمر عام ينتخب قيادة جديدة.

ويواجه حزب المؤتمر في المرحلة المقبلة تحديات كبيرة أبرزها وأد الانقسام الذي يلوح في أفق الحزب، وثانياً متابعة ممتلكات ومقرات الحزب المنهوبة خلال المواجهات التي شهدها جنوب صنعاء أوائل كانون الأول/ ديسمبر.

وكان الحزب كلف في الأيام الماضية عددا من قياداته للتفاوض مع الحوثيين بشأن إعادة ممتلكات المؤتمر وإطلاق سراح أبناء صالح وأبناء أخيه وجميع المأسورين والمعتقلين على ذمة مواجهات جنوب صنعاء… قبيل انعقاد اجتماع اللجنة العامة، إلا أن انعقاد اجتماع اللجنة قبل تنفيذ الحوثيين مطالب المؤتمر يؤكد ـ وفق مصادر من داخل الحزب ـ أن ثمة خلافات بين تيارين داخل المؤتمر: تيار يرى ألا يتم الاجتماع إلا بعد تنفيذ الحوثيين مطالب المؤتمر كمقدمة لإبداء الحوثيين حسن نية تجاه المؤتمر ما لم فان اجتماع اللجنة لن يكون إلا مزيدا من تمكين الحوثيين من الحزب كغطاء سياسي وهو ما مثله الغائبون عن الاجتماع، وتيار يرى بأهمية الاجتماع لتزكية قائم بأعمال رئيس الحزب كضرورة للحفاظ على تماسك الحزب في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه وهو ما مثله مَن حضر الاجتماع.

وأوضح مصدر ممن حضروا الاجتماع لـ«القدس العربي» أن جميع الحاضرين رفعوا أيديهم مزكيّن تكليف نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس قائماً بأعمال رئيس المؤتمر حتى انعقاد المؤتمر العام.

فيما تعذر تكليف أمين عام لتغيب كل من الأمينين العامين المساعدين ياسر العواضي وفائقة السيد اللذين تقول مصادر إنهما ينتميان للتيار الرافض لانعقاد اجتماع اللجنة العامة في هذه الظروف… ولهذا اضطر الاجتماع إلى إقرار ما أسماه في بيان الاجتماع بالقيادة التنفيذية الجماعية.

وحسب متابعين فإن وجود هذه الخلافات يؤكد أن حزب المؤتمر في صنعاء منقسم على نفسه فعلاً، وبالتالي دخول الحزب نفقا مظلما، حيث أضاف مقتل صالح انقساماً جديداً للحزب، بالإضافة إلى الانقسام الذي كان حاصلاً في حياته بين قسم يتبع الرئيس عبدربه مصور هادي وقسم يتبع صالح، فيما صار القسم التابع لصالح يتوزع حالياً بين قسم في الخارج: قسم رافض للحوثيين وانقسم المؤتمر في صنعاء إلى قسمين: قسم موقفه غامض من استمرار الشراكة مع الحوثيين وقسم رافض لاستمرارها.

ورأى متابعون أن حزب المؤتمر يعيش في هذه المرحلة ظروفا مشابهة للظروف التي عاشها الحزب الاشتراكي اليمني عقب حرب صيف 1994 إلا أن المؤتمر لم يظفر بقيادة كالتي ظفر بها الحزب الاشتراكي اليمني بادارة علي صالح عباد (مقبل) حينها والذي استطاع تجاوز التحديات، التي كانت تهدد الحزب بالتشظي فيما ما زالت التحديات قائمة أمام حزب المؤتمر، كما ما زال الوقت سانحاً للمؤتمر لتحديد موقف واضح منها؛ وهي القضايا التي لم يتضمن بيان اجتماع أمس أي مواقف ازائها بما فيها قضية الشراكة.

واعتلت صورة صالح برفقة عارف الزوكا واجهة قاعة الاجتماع في موقف لافت.

كما تضمن بيان الاجتماع، الذي اطلعت عليه «القدس العربي»، نعياً (يصدر لأول مرة بتلك اللغة عن حزب المؤتمر) للرئيس الراحل صالح وأمين عام المؤتمر عارف الزوكا.

كما أكد البيان رفضه لما أسماه العدوان (قوات التحالف) «وهو الموقف الذي لا يزال المؤتمر يسير على نهجه بالوقوف صفا واحدا وجبهة واحدة مع مختلف القوى والمكونات اليمنية»، مؤكداً الالتزام بالمبادئ التي رسمها الرئيس السابق صالح حد البيان.

وتم تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام عام 1982م عقب أربع سنوات من تولي صالح السلطة في شمال البلاد.