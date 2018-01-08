﻿طائرات مُسّيرة ومُحّملة بالمتفجرات تُحِّلق فوق «حميميم» الروسية في سوريا

دمشق ـ «القدس العربي»: قالت مصادر محلية في مدينة جبلة الساحلية حيث تقع قاعدة حميميم العسكرية الروسية، إن القاعدة تعرضت مساء السبت لطلعات من طائرات صغيرة مسيرة عن بُعد محملة بمواد شديدة الانفجار.

المصادر قالت لـ «القدس العربي» إن عدد الطائرات المسيرة تجاوز الأربع وأن إحداها تمكنت من الوصول إلى فوق القاعدة الجوية لكن جرى تدميرها كما جرى تدمير بقية الطائرات. وقالت المصادر أيضاً إن أصوات صفارات الإنذار التي أُطلقت، سُمعت في محيط القاعدة وأن الأضواء أطفئت فيها أيضاً لأسباب أمنية، وأضافت المصادر أنه كان بالإمكان مشاهدة عيارات نارية تنطلق من أسلحة رشاشة نحو الطائرات المسيرة.

وكانت وكالة الانباء الألمانية ذكرت أن قاعدة حميميم العسكرية تعرضت لقصف جوي بواسطة أسراب من الطائرات المسيرة مساء السبت .وقالت مصادر في المعارضة السورية لـ(د.ب.أ) إن «سماء قاعدة حميميم شهدت معركة جوية بين الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في القاعدة». وأكدت المصادر أن « أسراباً من الطائرات المسيرة التي تحمل قنابل تتجه إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية».

واعترف المتحدث الرسمي باسم قاعدة حميميم أليكسندر إيفانوف بالهجوم الذي يُشن على القاعدة الجوية وقال في تصريح عبر صفحات القاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي « التجاوزات الأمنية على منطقة حميميم العسكرية سيدفع مرتكبوها ثمناً باهظاً على ارتكابهم لهذه الحماقات غير المبررة».

وقال مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية السورية « تتصدى وسائط الدفاع الجوي الروسي والسوري وبمشاركة القطع البحرية السورية لمواجهة أسراب طائرات بدون طيار تستهدف مطار حميميم قادمة من محافظة إدلب شمال غرب سوريا .»

وأضاف المصدر «لا معلومات حتى الآن إن كان هناك خسائر بشرية أو تعرض الطائرات والآليات الروسية لأضرار داخل القاعدة «. وقالت مصادر محلية في مدينة جبلة السورية قرب قاعدة حميميم لـ (د.ب.أ) إن « أصوات المضادات الأرضية تسمع بكثافة داخل القاعدة وانفجارات تحصل في السماء «.

مصادر عسكرية سورية خبيرة بالحرب الإلكترونية قللت من خطورة هذا الهجوم الذي تم عبر الطائرات المسيرة على قاعدة حميميم الجوية وأكدت أن القاعدة محمية بمنظومة مراقبة إلكترونية تتعامل مع «الأهداف العدوة» وفق ارتفاع الهدف المهاجِم أو انخفاضه عن الأرض.

فإذا كان الهدف المعادي دون ارتفاع محدد بحيث لا ترصده منظومات الدفاع الجوي المتطورة مثل الصواريخ الصغيرة والطائرات المسيرة الصغيرة يجري التعامل معها بالأسلحة الرشاشة من عيارات متعددة، أما إذا كان الهدف ضمن ارتفاع يمكن لمنظومات الدفاع رصده فإنه يجري التعامل معه عبر منظومات بانتسير وإس 300 وإس 400.