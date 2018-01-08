﻿أحد مرشحي خلافة خامنئي يخضع للعلاج في ألمانيا بسبب ورم المخ ومطالب بمحاكمته

لندن ـ «القدس العربي»: طالب أعضاء في مجلس العموم البريطاني من حزبي المحافظ والعمال، بأن تنصف الحكومة في المملكة المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.

فيما تظاهر مئات من الإيرانيين أمام مستشفى في مدينة «هانوفر» الألمانية الذي يتلقى العلاج فيه رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني وأحد مرشحي خلافة خامنئي، محمود هاشمي شاهرودي، بسبب أصابته بورم المخ، وطالبوا بمحاكمته بسبب ضلوعه في جرائم ضد نشطاء سياسيين إيرانيين وإعدام الأطفال.

وأفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن 69 نائب في البرلمان طالبوا وزير الداخلية البريطاني، أمبر راد، أن يتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، وأن تُفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأضافت الصحيفة أن الموضوع الملفت في الأمر هو أن 30 شخص من المطالبين هم من نواب حزب العمال في البرلمان الذي يعتبر معارضاً للحكومة البريطانية.

وعلى صعيد آخر، شارك إيرانيون في وقفة احتجاجية أمام أحد مستشفيات «هانوفر» الألمانية بسبب تواجد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس القضاء السابق، محمود هاشمي شاهرودي، لتلقي العلاج وإجراء عملية جراحية على رأسه لإخراج ورم من مخه.

وأفادت صحيفة «هانوفرشه الغمانية تسايتونغ» الألمانية أنه ما لا يقل عن 200 شخص تجمعوا أمام المركز الدولي لعلم الأعصاب في هانوفر الذي يتلقى شاهرودي العلاج هناك، وطالبوا القضاء الألماني بمحاكمة الأخير لأنه ضالع في إعدام مئات من النشطاء السياسيين الإيرانيين وعشرات الأطفال خلال رئاسته على السلطة القضائية في إيران.

تجدر الإشارة إلى أن شاهرودي يناهز من العمر 65 عاما، وأنه أحد مرشحي لخلافة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وإلى ذلك، أكدت مصادر برلمانية أردنية أن رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، قد وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الزيارة المرتقبة إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيغادر الوفد عمان نهاية الأسبوع الحالي.

وحسب ما أكدت المصادر لموقع «الأردن 24» الإخباري فإن الطراونة حدد أسماء النواب المرافقين له في الزيارة، فيما يعكف رئيس المجلس على أعداد الملفات التي سيتمّ طرحها والتباحث حولها خلال الزيارة التي يعتبرها مراقبون «جسّ نبض» لمدى إمكانية التعاون بين البلدين.

ورجحت المصادر أن يتم الإعلان عن أسماء الوفد منتصف الأسبوع تحضيراً لهذه الزيارة، فيما يغادر الوفد عمّان نهاية الأسبوع الحالي.