﻿انتقادات للنظام المصري بعد تسريبات «نيويورك تايمز» عن قبوله قرار ترامب حول القدس

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن قبول مصر ضمنياً بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، على خلاف ما تظهره للعلن، جدلاً واسعاً في صفوف المعارضة المصرية التي طالبت بإجراء تحقيق في الأمر، ووصفته بـ«الجريمة المكتملة الأركان» ارتكبتها السلطة المصرية في حال صحة ما جاء فيه، في وقت نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ما تضمنه التقرير، واتهمت الصحيفة بـ«عدم المهنية وفبركة التقرير».

وكانت «نيويورك تايمز» نشرت تقريراً، السبت الماضي، أشار إلى امتلاكها فحوى تسجيلات صوتية، قالت إنها لـضابط مخابرات مصري، يدعى أشرف الخولي مع 3 مقدمي برامج حوارية بارزين هم عزمي مجاهد وسعيد حساسين ومفيد فوزي بخلاف الفنانة يسرا، يحثهم على الترويج لموقف يتضمن القبول برام الله عاصمة لفلسطين بدلا من القدس.

وصف السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، ما كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» بالجريمة مكتملة الأركان، وطالب بإجراء تحقيق شفاف في التسريبات، وسخر بالقول: «أو يخرج مكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ليتحدث عن شرف المهنة التي أسرف في استخدامها دفاعا عن سعودية الجزيرتين المصريتين».

تثبت تواطؤ النظام المصري

عبد العزيز الفضالي أمين الشؤون العربية والدولية في حزب «تيار الكرامة»، بين أن التسريبات «تثبت تواطؤ النظام المصري في القضية، وعلمه المسبق بماهية القرار الأمريكي، ما يتسق مع تقارير عالمية سابقة أكدت أن ترامب أخذ الضوء الأخضر مسبقا من مصر والسعودية قبل إعلانه للقرار».

وأضاف: «تلك التسريبات ليست صادمة للشارع السياسي المصري الذي يدرك أن سياسة النظام الحاكم في مصر لا تعتبر الكيان الصهيوني عدوا، بل تعده شريكا وحليفا استراتيجيا، وجزءا فاعلا في صفقة القرن التي تواجه صعوبات في التنفيذ بسبب نضال الشعوب العربية، لا بسبب أداء الأنظمة المتخاذلة».

وأشار إلى أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يخجل في إعلان حرصه على أمن المواطن الإسرائيلي عبر منصة الأمم المتحدة، أو حديثه عن طموحاته بالسلام الدافىء مع الكيان الصهيوني، أو تعبيره قبيل تنصيبه رئيسا للبلاد بأن كامب ديفيد تسري في وجدان المصريين».

وشدد على أن «الحلف الصهيوأمريكي وأدواته في الوطن العربي، تفاجأ بكم الغضب الشعبي الذي انطلق في غالبية العواصم العربية رفضا للقرار الأمريكي، ومتمسكا بالحق العربي في فلسطين رغم محاولات التجريف العاتية التي تعرض لها الشباب العربي منذ سبعينيات القرن الماضي، ما أثار حفيظة قوى عالمية حرة تضامنت مع القضية الإنسانية الفلسطينية، واتخذت موقفا مشرفا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم تركع للضغوط والتهديدات الأمريكية».

وأكد أن «الموقف الرسمي المصري لم يخرج عن أداء حفظ ماء الوجه، عبر تبنيه لمشروع القرار العربي في مجلس الأمن، الذي كان يعرف مسبقا أنه سيواجه بالفيتو الأمريكي، ورفض اتخاذ أي موقف حقيقي يعبر عن إدانته ورفضه للقرار الأمريكي، كسحب السفير المصري من واشنطن، أو طلب السفير الأمريكي لدى القاهرة وتبليغه احتجاجا رسميا بالقرار الأرعن لترامب، كما تجاهلت الدول العربية جمعاء في الجامعة العربية تفعيل قرارها الأسبق بقطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها للقدس، وهو ما يمثل تواطؤا عربيا رسميا يؤكد رضا الأنظمة العربية بالقرار».

ولفت إلى أن «كل الإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطة المصرية لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الأمريكي تؤكد صدق هذه التسريبات الأخيرة، خاصة أن وزارة الداخلية رفضت طلبا لأحزاب التيار الديمقراطي بوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر جامعة الدول العربية لنصرة القدس وفلسطين، كما اعتقلت عددا من الصحافيين والشباب علي إثر تظاهرهم أمام نقابة الصحافيين وجامع الأزهر تضامنا مع القضية الفلسطينية».

الكاتب المصري تامر وجيه، علّق على التسريبات بالقول: ربما ما جاء في الـ«نيويورك تايمز» غير صحيح، لكن هذا لا ينفي أشياء معروفة بالضرورة، مثل وجود توجيهات من الدولة وأجهزتها للإعلاميين، وأن مصر اعترضت رسميا على قرار نقل السفارة، لكنها لا تريد التصعيد أو الاشتباك مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، وبالتالي ربما تكون القصة غير صحيحة لكن الحقائق التي تريد إثباتها صحيحة.

نفي رسمي

ونفت الهيئة العامة للاستعلامات ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. وقالت في بيان إن «الخبر تضمن ذكر أربع شخصيات اعتبرهم من مقدمي البرامج الحوارية المؤثرة في مصر، وهم الصحافي مفيد فوزي، وهو صحافي لا يقدم أي برامج تلفزيونية منذ سنوات، على عكس ما زعمه التقرير».

وحسب بيان الهيئة فإن الإعلامي سعيد حساسين توقف عن تقديم برنامجه قبل إثارة موضوع القدس بأسابيع ولا يقدم أي برامج حالياً».

وتابعت في بيانها: «الاسم الثالث الذي أوردته الصحيفة كمقدم برامج سياسية مؤثرة في مصر فهو للفنانة الكبيرة يسرا، التي من المفترض أن يكون الصحافي ديفيد كيركباتريك بحكم إقامته الطويلة في مصر سابقاً يعلم أنها من أشهر نجمات التمثيل والسينما في مصر والعالم العربي ولا علاقة لها بأي برامج تلفزيونية من أي نوع».

ونقل البيان نفي يسرا معرفتها بأي شخص يدعى أشرف الخولي، وأنها لم تناقش مع أي شخص موضوع القدس مطلقاً، وأنها لم تدل للإعلام بأية آراء تتعلق بموضوعات سياسية، بل إنها لم تكن موجودة في مصر في تلك الفترة، وأنها ستلجأ للقضاء بشأن الزج باسمها في مثل هذه التسريبات المزعومة، الأمر الذي يسيء لها كفنانة كبيرة».

كما تناول البيان، الاسم الرابع الذي تضمنه تقرير «النيويورك تايمز»، وهو عزمي مجاهد، ونقلت نفي الأخير وعدم معرفته بأي شخص يدعى أشرف الخولي.

واعتبر بيان الهيئة أن «تقرير الصحيفة الأمريكية تضمن ادعاءات بشأن موقف مصر من قضية القدس، واستنكرت أن يجري استنتاج مواقف مصر من القضايا الدولية من تسريبات مزعومة لشخص مجهول»، مؤكدة أن «المواقف يعبر عنها رئيس الدولة ووزير الخارجية والبيانات والمواقف الرسمية، وأن جميع هذه الجهات أعلنت مواقفها بشأن القدس وترجمته فعلياً في مواقف وإجراءات في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، دون اكتراث لتهديدات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة بمسألة المساعدات والتي تضمنت مصر ضمن دول أخرى».