﻿«صباح الليل»: أول فيلم آكشن أردني يتحدث عن الحرب وتجار السلاح والأعضاء والصراع على السلطة

عمان – «القدس العربي»: انتهى الفنان الأردني الشاب أحمد عياش من تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي «صباح الليل»، والذي يعد أول فيلم آكشن أردني يتحدث عن حرب العصابات وتجار السلاح والأعضاء والصراع على السلطة، متمنيا أن يكون مفتاحا ينعش السينما الأردنية ويكون نقلة نوعية لها.

الفيلم من انتاج مؤسسة «فجرنا للانتاج والتوزيع الفني» وكتابة الفنانة الملتزمة عايدة الأمريكاني وإخراج المخرج ناجي سلامة الحاصل على لقب أفضل مخرج أردني شاب لعام 2017 والجائزة الذهبة عن مسلسل «عنبر ج» في مهرجان مونـديال القـاهرة.

واعتبر عياش أن محبة الناس هي مصدر قوة قائلا: وجودي بينهم يحثني على الاستمرار والعطاء لتقديم أفضل الأعمال، واسأل الله أن أكون عند حسن ظن المشاهد وأن تنال اعجابه وباذن الله ستكون أعمالي مرحلة وخطوة جيده في مشواري الفني.

وقال: أما عن دوري ومشاركتي في العمل فهو دور جديد وشخصية جديدة مختلفة تماماً عن ما ظهرت به في الأعمال السابقة خصوصاً في مجال الأفلام.. بل ويأخذ مسارا مختلفا تماماً عن جو الفيلم، ففي ظل الآكشن والصراع المستمر في الفيلم هناك أظهر بدور «أحمد» وهي شخصية رومانسية تتمتع بالايثار والعاطفة «أحمد» ذلك الشاب الفقير والبسيط والمكافح الذي يسكن في حي شعبي ويعيش علاقة حب لطيفة ومن هذه العلاقة تبدأ الأحداث والصراعات المتعلقة بالشخصية.

وتمنى الفنان عياش أن يلاقي الفن في الأردن الدعم الذي يستحقه لأن الفن هو واجهة البلد ومرآة المجتمع فيجب أن يلاقي الدعم الكافي وأن يلاقي الفنان الأردني الدعم المادي والمعنوي الذي يعادل تعبه أثناء العمل.

مؤكدا أن هدف الفنان الأردني من الفن غير مادي بقدر ما هو انساني لأنه رغم ضيق الدعم وقلة الامكانيات ما زال الفنان الأردني مستمرا في العطاء وايصال رسالته الفنية السامية، وسيكون شرفا لي الانتساب لعضوية نقابة الفنانين الأردنيين.

ولفت أن رسالته للشباب الصاعد: هي انعدام مبدأ اليأس في حياتهم الفنية، وتنمية الجانب الثقافي في هذه المهنة فالتمثيل رسالة ثقافية مهما كان الابداع موجودا، لكن لا بد من وجود خلفية ثقافية تصقل الموهبة الموجودة.. فيما المخرج المبدع ناجي سلامة نقلني من السوشل ميديا إلى الدراما، وبداياتي كانت من خلال فريق عمل نمارس فيه هوايتنا وأحلامنا في عالم الفن من خلال المواقع وتحديدا من خلال موقع اليوتيوب إلى أن تعرفت على المخرج ناجي سلامة لانتقل معه إلى التمثيل عبر شاشة التلفزيون فانتقلت بعدها إلى التلفزيون فكان أول عمل لي هو مسلسل «شو الحل يا خال»، الذي عرض على قناة «رؤيا»، ومن ثم انتقلت للعمل إلى مسلسل «يا هملالي» وهما عبارة عن اسكتشات بطريقة لطيفة خفيفة على قلب المشاهد حسب صحيفة «الدستور» المحلية.

وأوضح عياش أن من أبرز الأعمال التي جسدها في مشواره الفني، «شو الحل يا خال» من انتاج مؤسسة «فجرنا للانتاج الفني».. المسلسل التاريخي «مالك بن الريب»، من انتاج المركز العربي للانتاج الفني، سلسلة أفلام «الواقع المرفوض» مع المخرجة ساندرا قعوار.. مسلسل «عنبر ج»، من انتاج مؤسسة «فجرنا للانتاج» اخراج المخرج ناجي سلامة.. برنامج «يا هملالي».. مسلسل «ذباح غليص» من انتاج المركز العربي.. فيلم وثائقي قصة حياة فتحي الشقاقي انتاج شركة «جي لايت»من انتاج فجرنا للانتاج الفني، أفلام قصيرة توعوية ضد التطرف والارهاب مع المخرج مجيد زيتون.

وشدد على القول القول: باذن الله لن أتوقف في هذا المجال وأتمنى بعون الله أن اصل إلى المراتب الفنية التي أحلم بها لن أتوقف رغم صعوبة الظروف وقساوة العقبات والمشقات خصوصاً في هذه المرحلة سأبقى مستمرا في هذا المجال حباً للفن بما يحمله من معان إنسانية واجتماعية شغفاً للتمثيل؛ فالتمثيل هو طريقي للتعبير عن نفسي ومجتمعي وللتعبير عن احزان وأفراح الناس وايصال رسالتهم، وسأبقى مستمرا في طريقي اواجه كل العقبات والعـراقيل بقوة وعزيمة واصـرار.

ويشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين الأردنيين المعروفين ومجموعة كبيرة من الشباب والوجوه الجديدة وجزء منهم من الكوادر التي شاركت في التمثيل في مسلسل «عنبر ج» من الأسماء المعروفة عبد الكريم القواسمي، أنور خليل، ابراهيم أبو الخير، سميرة خوري، ديانا رحمة، معتصم فحماوي، وسام البريحي، جمال مرعي، وأيضا نبيل كوني، ومن الوجوه الشابة، هيا رشيد، سميرة الأسير، صوفي الأسير، ورناد ثلجي، ومن الشباب، غسان سلامة والذي يلعب دور المحقق الذي يربط بين أحداث الفيلم وضياء الحيحي مساعده وأحمد عياش، وصهيب أبو الخير ومحمد مسامح، وعبدالله العتيق، وعبد الرحمن محاسنة، واسلام العوضي وسعد أبو نجيلة وزيد الياسوفي ولؤي الروسان وياسين الروسان، وفريد أبو النور، وغيرهم، وهنالك ضيوف شرف على الفيلم من ضمنهم الفنان علي عليان.

يذكر أن الكاتبة والفنانة عايدة الأمريكاني كانت قد فرغت من كتابه سناريو وقصة فيلمها الجديد «صباح الليل»… وهو أول فيلم سينما دراما آكشن أردني طويل، فيما الفيلم من إخراج ناجي سلامة لكون أن هذه التجربة مغامرة من حيث أنه لا يوجد في الأردن جمهور سينما حقيقي بعد، ومن حيث أن دور العرض العربية أيضاً لم تعتد على التعامل مع الأفلام الأردنية، حيث أن الانتاج السينمائي في الأردن شحيح جدا.. لكننا نعمل بكامل طاقتنا للخروج بعمل متكامل قوي البنية للمنافسة في العرض وفي المهرجانات العربية والدولية، وان فيلم «صباح الليل» له بعد فلسفي يتعلق بالنفس البشرية وعلاقة الجاني بالضحية والنزعة إلى الانتقام، والثأر ومدى العنف الكامن في النفس البشرية الذي يتحرك و عند تعرض الضحية للأذى أو الظلم وأيضاً يطرح من ناحية فلسفية مسألة العدالة وارتباطها أو عدم ارتباطها بالقانون.