﻿وزارة الصحة القطرية: لا حالات إصابة بأنفلونزا الطيور

الدوحة ـ «القدس العربي» من إسماعيل طلاي: أكدت وزارة الصحة العامة بدولة قطر عدم تسجيل حالات لأنفلونزا الطيور، مشيرة إلى أنها من الأمراض التي تخضع للرقابة الوبائية بشكل دقيق ومستمر عبر المركز الوطني للأنفلونزا والذي يعمل على فحص العينات بصورة دورية لرصد أنواع الفيروسات السارية والكشف عن سلالاتها وأنماطها الوبائية.

ونوّهت وزارة الصحة العامة أن إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية في الوزارة تتابع المستجدات الخاصة بالوضع الوبائي للصحة الحيوانية لجميع الدول بالتعاون مع الجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة عبر شبكة مراقبة الأوبئة الحيوانية الموثقة، وتصدر قائمة بحظر استيراد أي مواد غذائية من المناطق الموبوءة، بما فيها الإصابة بأنفلونزا الطيور.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة أفادت أيضا بخلو قطاع الدواجن من الإصابة بأنفلونزا الطيور عالية الضراوة، حيث يتم عمل مسوحات للدواجن بصورة دورية والتي أثبتت سلامتها من الإصابة بأنفلونزا الطيور، إضافة إلى المراقبة الدقيقة للمنافذ الحدودية وأخذ عينات للتحليل للتحقق من سلامتها.

ولفتت إلى أنه في حال وجود مرض من هذا النوع فإنه يتم تلقائياً حظر استيراد الشحنات الغذائية من الدول الموبوءة إلى أن يتم التأكد من خلوها من الأمراض أو الفيروسات المعدية وعودة الأمور لطبيعتها.

وخلصت وزارة الصحة العامة القطرية إلى تأكيد التزامها بمبدأ الشفافية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تسجيل أي مرض يشكل خطرا على الصحة العامة.

يذكر أن أنفلونزا الطيور يسببها فيروس شديد الضراوة ينتقل بين الطيور إلا أن انتقاله من الطيور للإنسان لا يحدث إلا في ظروف نادرة وسط الأشخاص الذين لهم اتصال مباشر بالدواجن المصابة.

