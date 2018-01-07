﻿«أغلى زجاجة فودكا في العالم» فارغة بعد سرقتها

ستوكهولم ـ أ ف ب: عُثر على «أغلى زجاجة فودكا في العالم» كانت قد سرقت من حانة في كوبنهاغن في وقت سابق من الأسبوع، فارغة من محتواها في ورشة بناء في العاصمة الدنماركية، حسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وقال رياض طوبى الناطق باسم شرطة كوبنهاغن «لا أعرف ماذا حلّ بالفودكا لكن الزجاجة كانت فارغة».

وتقدّر قيمة هذه القارورة المزيّنة بالذهب الأبيض والأصفر والتي عليها نسر إمبريالي روسي مرصّع بالألماس بحوالى 1,3 مليون دولار. وقد صنعتها شركة السيارات الروسية «روسو بالت».

وكشفت شرطة كوبنهاغن على «توتير» أن الزجاجة لم تتعرض لأيّ ضرر وهي حاليا قيد التحليل.

وتظهر تسجيلات كاميرا المراقبة رجلا مقنعا يستولي على زجاجة الفودكا ويلوذ بالفرار من حانة «كافيه 33» ليل الاثنين الثلاثاء.

وصرح صاحب الحانة براين إنغبرغ أن الزجاجة لا تزال تقدر بالسعر عينه حتى لو أنها تضررت قليلا.

وهو أوضح «لدينا الفودكا نفسها التي كانت فيها، وسنملؤها مجددا» مشيرا إلى أن هذه الزجاجة التي استخدمت في تصوير مسلسل «هاوس أوف كاردز» والتي قدّمها رجل أعمال روسي لم تكن مشمولة بتأمين.

وكشفت شرطة كوبنهاغن أن التحقيق لا يزال جاريا من دون تقديم مزيد من التفاصيل.