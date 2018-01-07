﻿استدعاء فرق لمساعدة العالقين في ثلوج اسبانيا

مدريد ـ أ ف ب: نشرت اسبانيا الأحد 250 جنديا لمساعدة حوالى ألف سائق علقوا طوال الليل في مركباتهم بسبب تساقط كميات كبيرة من الثلوج، على ما أفادت السلطات.

وكتبت وحدة الطوارئ في الجيش عبر حسابها على «تويتر» أن «مركبات عدة عالقة على الطريق السريع»ايه بي 6» الذي يربط مدريد بمدينة سيغوفيا (شقوبية) في شمال غرب البلاد، «لكننا نعمل بلا هوادة لفتح الطريق كيلومترا بكيلومتر وبلوغ كل شخص من هؤلاء في أسرع وقت ممكن. نحن هنا!»

وقد جند الجيش فرقتين من الجنود المتخصصين و95 آلية. كذلك نُشرت كاسحة للثلوج ووُزعت أغطية ومشروبات ساخنة على السائقين حسب مشاهد عرضتها قنوات التلفزيون الإسبانية.

وعلق ما يقرب من ألف مركبة في الثلوج بحسب متحدث باسم هيئة السلامة المرورية الاسبانية التي أوصت السائقين بترك المحركات تعمل للحصول على الدفء.

وتؤثر هذه الأحوال الجوية الصعبة على اسبان كثر في ظل عودة أعداد كبيرة منهم من الإجازات بعد انتهاء عطلة عيد الميلاد.

وقد أشار البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنهم علقوا على الطريق السريع منذ مساء السبت.