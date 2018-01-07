﻿على بعد خطوات من البيت الأبيض … بيت أبيض آخر عبارة عن خيمة

واشنطن ـ أ ف ب: يتسلل البرد الى جسم جين يانغ-هون رغم استخدامه كيسين نوم «والكثير من الأغطية» في الخيمة التي يسكنهما على بعد مسافة قصيرة من البيت الأبيض بسبب درجات الحرارة الجليدية.

ويشاطره هذا الوضع نحو 7500 مشرد في العاصمة الامريكية حيث تقارب الحرارة العشر درجات تحت الصفر منذ عدة أيام.

ويقول جيم يانغ-هون وهو امريكي من أصل كوري جنوبي يتجنب مراكز إيواء المشردين التي يعتبرها خطرة جدا «وضعي رهيب». قبل وصوله الى واشنطن العام 2009 حيث تتعارض خيمته البدائية مع الابنية الفخمة المجاورة، كان مشردا أيضا في نيويورك حيث درجات الحرارة في الشتاء أدنى.

في مواجهة موجة الصقيع قررت جمعية مساعدة المشردين «سوم» (سو اذيرز مايت إيت) الجمعة فتح قاعة الطعام الخاصة بها طوال فترة قبل الظهر.

وتقول كايت ويلي المسؤولة في الجمعية «في واشنطن من الصعب دفع إيجار اذا لم يكن الراتب عاليا جدا» مشيرة إلى ان عدد المشردين «زاد بشكل كبير جدا» خلال السنوات الخمس الاخيرة. وقد جلس نحو مئة شخص الجمعة في مقر الجمعية بعضهم يتناقش بصوت عال والبعض الاخر يلزم الصمت حاملين معهم اكياس النوم والحقائب في قاعة لا تزال تحظى بزينة عيد الميلاد. ويقول تشارلز جاكسون (43 عاما) معلقا على الطعام «ليس لدي ما اشتكي منه». فقائمة الطعام تتضمن الدجاج واللوبياء وكعك براوني مع قهوة تسكب في فناجين حمراء.

ويوضح هذا الرجل الأربعيني وهو يستمتع بهدوء بطعام الغذاء انه فقد عمله كنجار في آب/اغسطس بعدما امضى 20 عاما في هذه المهنة.

وأصبح إيجاره غاليا جدا عليه وتمكن من إيجاد مسكن موقت فيما استمر في البحث عن عمل جديد. ويوضح وقد وضعإ جانبه كيسا يحيوي ملابس «لم يسبق لي ان بقيت عاطلا عن العمل لفترة طويلة كهذه».

واتخذت البلدية اجراءات خاصة في مواجهة البرد القارس المهيمن وقد وضعت قاعات الرياضة في تصرف المشردين على ما تفيد كايت ويلي مشيرة إلى ان «بعض الأشخاص لا يثقون في الملاجئ» المخصصة لهم.