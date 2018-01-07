الاتحاد الأوروبي قرر دعوة وزير خارجية إيران لزيارة بروكسل

برلين: أعلن وزير الخارجية الالماني مساء الاحد ان الاتحاد الاوروبي قرر دعوة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الى بروكسل قريبا للبحث بالاحتجاجات الاخيرة في بلاده.

وقال سيغمار غابرييل على قناة التلفزيون الالمانية “زي دي اي”، “اتصلت بنظيري الايراني والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي (للشؤون الخارجية فيديريكا موغريني) واتفقنا على دعوة وزير الخارجية الإيراني إذا أمكن الاسبوع المقبل”، بدون ان يعطي تفاصيل اضافية.

واسفرت الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية عدة خلال اسبوع تقريبا عن مقتل 21 شخصا وعن العديد من الاعتقالات.

وقال غابرييل “قُلنا بوقت مبكر جدا إنّنا نؤيد حرية التظاهر وإنّ الدولة يجب ان تدعم ذلك”.

ورفض وزير الخارجية الألماني ان يحذو حذو الولايات المتحدة التي اتهمها باستغلال الوضع بإيران، قائلا “لقد حذرنا، وليس فقط نحن، (بل) ايضا الرئيس الفرنسي (ايمانويل ماكرون) من محاولات استغلال الصراعات الداخلية بإيران”.

وعقد مجلس الشورى الايراني جلسة مغلقة الاحد لمناقشة الاضطرابات التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي، فيما نظمت تظاهرات تأييد جديدة للنظام بمدن عدة.(أ ف ب).