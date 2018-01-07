صحيفة: الشعب الإيراني يدفع ثمن سعي الملالي نحو “امبراطورية فارسية”

لندن ـ “القدس العربي” ـ إبراهيم درويش

قالت صحيفة بريطانية أن الشعب الإيرلني يدفع ثمن سعي نظلم الملالي في طهران لبناء “امبراطورية فارسية جديدة في الشرق الأوسط”، وانفاق مليارات في سبيل ذلك فيما يعاني الإيرانيون.

وكتبت صحيفة «صنداي تايمز» في افتتاحيتها الأحد أنه لم يمر سوى اسبوع على اندلاع موجة من الاحتجاجات التي بدأت يوم 28 كانون الأول (ديسمبر) في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدينة في إيران لكي تدعو مجلس الأمن الدولي إلى مناقشتها بطلب أمريكي. وكما هو متوقع هاجم السفير الروسي المجلس لتدخله في «شأن داخلي» ولقي موقفه دعماً من السفير الفرنسي الذي قال إن المتظاهرين لا يمثلون تهديداً على السلام والأمن الدوليين.و أشارت الصحيفة إلى أن لا دليل لدور وكالة الإستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) أو السعودية في إثارة الإحتجاجات. وعلقت الصحيفة أن التظاهرات وإن شارك فيها أعداد أقل من تلك التي خرجت عام 2009 فيما أطلق عليها الثورة الخضراء إلا أنها تعبر عن مظالم حقيقية وانتشرت بشكل واسع خارج العاصمة. وكان المحفز وراء الإنتفاضة هو ارتفاع الأسعار بما فيها زيادة 50% للنفط و 40% للبيض ولكنها جزء من حزمة خطيرة من الفقر والبطالة والغضب المتزايد على المميزات التي تتمتع بها النخبة وتنامي الثروة بيد قلة من الناس والفساد.

وحصلت النخبة على المنافع التي جاءت بسبب رفع العقوبات بموجب الإتفاقية النووية التي وقعها حسن روحاني عام 2015 مع المجتمع الدولي وأوقفت فيها إيران مشروعها النووي. وهي الاتفاقية نفسها التي يهدد ترامب اليوم بتفكيكها. وانتقد النائب المحافظ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغينهات، موقف زعيم العمال جيرمي كوربن من التظاهرات وعدم تعليقه عليها. معلقة أن كوربن سيقول وبدون شك إن التظاهرات لا علاقة لها بمبلغ 20.000 دولار قبضها لقاء ظهوره على قناة «برس تي في» الإيرانية. وتقول إن كوربن ليس بحاجة لأي محفز لكي يكون صديقاً مع أي نظام لا يصادق الغرب والولايات المتحدة. وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول «إن علينا الانتظار لنرى مدى التظاهرات مع أن تصريحات قائد الحرس الثوري يوم الأربعاء ان «الفتنة» أخمدت يعتبر إعلانا مبكراً لأن التظاهرات مستمرة.

ومع أنها لن تطيح بالنظام ولكنها تعطيه تحذيراً. ولنظام ينفق امواله على بناء إمبراطورية فارسية في الشرق الأوسط فهي تذكير بأنها جهود تثير قلقاً ومشاكل داخل إيران نفسها».