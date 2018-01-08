الإمارات تعلن استسلام قيادي حوثي لقواتها في اليمن

أحمد المصري: بثت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء الأحد، مقطع فيديو، تضمن لقاء مع قيادي حوثي، عرفته بإنه مسؤول عن جبهة حيس والخوخة في اليمن يدعى “حمير ابراهيم”.

وقالت الوكالة إن إبراهيم أعلن استسلامه وتسليم نفسه للقوات الإماراتية في اليمن، كما أبدى استعداده للعمل مع قوات التحالف العربي.

ونقلت عنه دعوته أبناء قبيلته إلى الانضمام إلى قوات دعم الشرعية في اليمن والتصدي لميلشيات الحوثي الإيرانية لتحرير كامل ربوع اليمن، مؤكدا دعمه لقوات التحالف.

وقالت قناة “سكاي نيوز″ التي تبث من الإمارات، السبت إن العشرات من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي، سلموا أنفسهم إلى القوات الشرعية في جبهة الساحل غربي اليمن.

وبينت القناة أن قائد ميليشيات الحوثيين بالساحل الغربي، حمير إبراهيم عريك، نجل القيادي الكبير في الميليشيات “إبراهيم عذابو” و50 من أتباعه الذين كانوا يقاتلون في محافظة الحديدة، سلموا أنفسهم بعد وصولهم إلى مديرية المخا بمحافظة تعز المجاورة.

وقالت إنه يعرف عن هذا القيادي الحوثي ارتكابه ممارسات بشعة لصالح الحوثيين.

ومنذ نحو ثلاثة أعوام، تشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه هادي، مسنودة بقوات التحالف العربي، ومشاركة الإمارات من جهة، ومسلحي جماعة “الحوثي”، من جهة أخرى. (الأناضول)