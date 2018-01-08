الشرطة التونسية تفرق تظاهرة ضد ارتفاع الأسعار

تونس: فرّقت الشرطة التونسية مساء الأحد احتجاجا ضد زيادة للاسعار دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير كما هو منصوص عليه في قانون المالية لعام 2018 الذي ندد به ناشطون وعدد من الاحزاب.

وتجمع متظاهرون شباب أعضاء بحملة “فاش نستناو” (ماذا ننتظر) في شارع بورقيبة وسط تونس بالقرب من وزارة الداخلية للمطالبة بالغاء زيادة الأسعار والافراج عن رفاقهم المعتقلين.

وهتف الشبان “لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب” قبل ان تفرّق الشرطة التجمع وفقا لما اظهرته اشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل.

وقبل ذلك، كان العشرات من الشبان قد تظاهروا بظل رقابة شديدة من جانب الشرطة، ولكن بجو من الهدوء. وقال احدهم متوجها إلى الحشد الصغير “اليوم، بعد سبع سنوات على الثورة، يتم اعتقالنا بسبب شعارات!”.

وبحسب نشطاء بحملة “فاش نستناو”، تم اعتقال العديد من اعضاء الحملة بسبب قيامهم بتوزيع منشورات تدعو إلى التظاهر أو بسبب رسوم غرافيتي على الجدران تندد بارتفاع الاسعار.

ولم تعط وزارة الداخلية تفاصيل تتعلق بتلك الاعتقالات.

وميزانية العام 2018 التي اعتمدت في كانون الاول/ ديسمبر بغالبية واضحة في البرلمان تنص على زيادة “موجعة” بالاسعار ولكنها ضرورية بحسب تعبير الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. (أ ف ب)